Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «Je comprends cet homme»

MAYSSA FERAH, Philippe Teisceira-Lessard

La Presse La Presse Suivre @Philippetei Hier, les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n'étaient pas étonnés du geste de Jean-François Chénier, l'homme de 38 ans qui avait foncé, la veille, avec sa voiture, vers le centre communautaire de la ville.

La détresse psychologique des gens interrogés par La Presse - impatients, en colère, à bout de nerfs - était palpable. « Je comprends cet homme, on est bafoués », a déclaré Sophie Lajoie, dans le minuscule espace désordonné de la roulotte où elle, son mari et ses deux enfants s'entassent temporairement. « On se réveille avec le stress d'attendre des réponses du gouvernement pour nos permis de reconstruction. »

Agrandir Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Coincée au milieu de ses effets personnels disposés tant bien que mal dans l'espace étouffant, elle soupire et retient ses larmes.

« Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je vais où, moi, cet automne ? Je fais quoi ? On ne me donne aucune réponse, on me dit d'attendre. » - Sophie Lajoie, sinistrée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sa maison, complètement détruite, donne l'impression d'avoir été assiégée. Meubles, toilettes, plancher : tout a été rasé. Elle a vu son sofa pourrir sur le bord de l'eau, la boîte à souvenirs de ses enfants emportée dans le courant, sans oublier la peine de tout un voisinage qu'elle côtoie depuis 15 ans.

Agrandir La maison de Sophie Lajoie, complètement détruite, donne l'impression d'avoir été assiégée. Meubles, toilettes, plancher : tout a été rasé. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Dans le parc de maisons mobiles, secteur très touché par les inondations, Roland Gariépy erre tristement autour de sa maison, ancien « royaume » dans lequel il espérait vivre sa retraite. « Je ne le blâme pas », a-t-il dit au sujet de Jean-François Chénier, ajoutant qu'il ne serait pas surpris qu'un incident similaire se répète à cause du désespoir des sinistrés. Il habite chez un parent, mais se rend chaque jour à son ancien domicile pour constater l'état des lieux. « Je vis dans le stress de ne pas savoir où je vais vivre et avec quel argent. Je suis incapable de faire mon deuil, car je ne sais pas où je vais. »

Agrandir Roland Gariépy habite chez un parent, mais se rend chaque jour à son ancien domicile pour constater l'état des lieux. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE