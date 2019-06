DPJ: des jeunes déplacés jusqu'à 50 fois

Les jeunes placés par la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont souvent un parcours pour le moins erratique : ils ont subi, en moyenne, plus de cinq déplacements alors qu'ils étaient sous la protection des services sociaux. Un jeune sur six retiré de sa famille biologique a été déplacé au moins 10 fois, et les cas extrêmes l'ont été jusqu'à 50 fois.

Ces chiffres dérangeants, qui feront certainement réfléchir la commission spéciale sur la protection de la jeunesse présidée par Régine Laurent, sont tirés de la deuxième étape de l'Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJEP). La Presse a obtenu le rapport de cette nouvelle étude, menée par le chercheur Martin Goyette, de l'École nationale d'administration publique.

L'étude a soumis un questionnaire à 1100 jeunes placés par la DPJ, âgés de 17 ans au début des travaux, en 2018. On les a questionnés de nouveau en 2019, et on récidivera l'an prochain. Les données récoltées ont aussi été croisées avec les dossiers sociaux complets de 1400 autres jeunes. La population totale étudiée s'élève donc à 2500 jeunes.

« L'instabilité est importante. Et notre hypothèse de travail, c'est que cette instabilité vécue entre 0 et 17 ans a un lien avec l'instabilité vécue après 18 ans. Bref, les jeunes les plus instables pendant leur parcours de placement le seront également au début de l'âge adulte. »

- Le chercheur Martin Goyette

En effet, les chercheurs démontrent que les jeunes placés ont connu en moyenne 5,25 changements de lieux dans leur parcours, en excluant de ce calcul les courts placements de moins de 72 heures. Près de 15 % des jeunes avaient subi 10 déplacements ou plus, et 11 % avaient été déplacés plus de 12 fois. L'un des répondants avait été déplacé pas moins de 49 fois au cours de son placement. En ajoutant les placements courts, la moyenne grimpe à 5,89 changements, et le nombre maximal de déplacements subis par un jeune s'élève à... 77.

En mettant en rapport le nombre de déplacements avec le temps de placement, les chercheurs en arrivent donc à la conclusion que les jeunes ont subi un peu plus d'un changement de lieu de vie par an si on exclut les placements courts, et de près de deux par an si on inclut les placements de moins de 72 heures.

Et ces déplacements engendrent bel et bien un cercle vicieux, avec des impacts majeurs sur les jeunes. Ceux qui ont été souvent déplacés ont deux fois plus de probabilités de n'être ni aux études ni en emploi que ceux qui ont eu un parcours plus stable. Ils ont aussi deux fois moins de chances d'être en voie d'obtenir un diplôme d'études secondaires avant leur majorité.