 Sainte-Marthe ne veut pas être classée en zone inondable 

C'est la recommandation des experts chargés de réévaluer les cartes du secteur, recommandation formulée à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), selon Radio-Canada. Leurs nouvelles cartes font simplement abstraction de la digue construite sur la rive du Saint-Laurent.

Ce changement pourrait chambouler la vie des résidants du secteur, notamment en bloquant la reconstruction de maisons sinistrées et en en rendant d'autres impossibles à assurer.

La mairesse de la municipalité, Sonia Paulus, s'oppose de façon ferme à cette proposition.

« C'est certain que ma position n'est pas du tout en ce sens », a-t-elle déclaré hier à la télévision publique. « J'ai quand même 1500 maisons, j'ai des citoyens qui vont être déplacés, c'est un drame humain, ça n'a pas de sens. Je ne crois pas que notre gouvernement ne soit pas à l'écoute. »

Toujours hier, Statistique Canada a rendu publique une analyse avançant que près de 10 000 logements avaient été inondés ou menacés d'inondation au Québec ce printemps.

« Des satellites ont relevé plus de 600 kilomètres carrés de terres inondées, les régions de l'est du Canada étant les plus touchées », a indiqué Statistique Canada. « Les zones inondées comprenaient 153 kilomètres carrés de terres agricoles où les inondations pourraient retarder l'ensemencement du printemps ou entraîner la perte de terres productives pour la saison de végétation de 2019. »