Analphabétisme: à la merci des mots

Un million de Québécois lisent difficilement

À l'approche des élections, la responsable au développement des analyses et des stratégies au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Caroline Meunier, espère que les candidats s'empareront de cette problématique pour en faire un sujet central. Car selon elle, les personnes analphabètes sont vulnérables sur le marché du travail, en tant que citoyens et en tant que consommateurs.

Quelles sont les raisons qui peuvent mener à l'analphabétisme?

Elles sont multiples. Le statut socioéconomique de la famille dans laquelle on a grandi, la scolarité et le niveau de littératie de nos parents jouent sur nos premières expériences avec l'écrit et influent sur notre parcours scolaire. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. C'est avec eux que l'on fait nos premiers apprentissages, nos premiers contacts avec l'alphabet, avec les chiffres... Le niveau de littératie des parents influe sur leur capacité à soutenir leurs enfants dans leur cheminement scolaire, sur l'accompagnement qu'ils sont en mesure de leur donner pour les devoirs, par exemple. Ensuite, notre propre parcours scolaire est déterminant puisque c'est à l'école que l'on fait les apprentissages plus systématiques en lecture. Enfin, il ne faut pas oublier que toute personne perd des compétences en vieillissant. Si, alors à la sortie de l'école, nos acquis ne sont pas solides et qu'à l'âge adulte on ne lit pas, que ce soit pour le plaisir ou au travail, nos compétences peuvent s'effriter.

Y a-t-il une corrélation entre niveau scolaire et analphabétisme?

Absolument. Plus le niveau de scolarité est élevé, plus le niveau de littératie l'est. Mais ce n'est pas une corrélation absolue, il y a des exceptions. Ce n'est pas parce qu'on a une 5e secondaire que tout va bien. Le plus haut niveau de scolarité atteint est tout de même un bon indicateur de nos compétences en littératie et en numératie, de notre capacité à traiter l'information.

Quelle est la place des personnes analphabètes sur le marché du travail?

Si on se réfère aux statistiques disponibles, une bonne partie d'entre elles sont sur le marché du travail, souvent dans des emplois de type manuel ou dans les services. D'autres, par contre, ont plus de difficulté à y accéder. Et à partir du moment où les exigences au travail évoluent, par exemple avec l'arrivée des nouvelles technologies, ça devient plus difficile. Si la personne ne peut répondre à ces nouvelles exigences, elle est plus à risque de perdre son emploi. Ou encore lorsqu'il y a fermeture d'usine. Ceux qui étaient embauchés depuis longtemps sont face à une situation très difficile pour se retrouver un emploi. Le marché du travail évolue et les compétences liées à l'écrit augmentent. La 5e secondaire est souvent une carte de visite pour entrer sur le marché du travail. Si en plus de ses difficultés avec l'écrit, on ne possède pas de diplôme, on est disqualifié dès le départ, avant même d'être appelé en entrevue ou au moment de se vendre. Et faire un CV, écrire une lettre de présentation, faire des démarches pour se trouver un emploi, tout cela leur est compliqué.

Comment évolue la situation au Québec?

Malheureusement, les choses ne s'améliorent pas. En 2003, on parlait de 800 000 personnes âgées de 16 à 65 ans ayant de grandes difficultés de lecture. Aujourd'hui, selon les plus récentes statistiques, ce sont plus de 1 million * d'adultes qui se trouvent dans la même situation. Ça ne touche pas seulement les personnes directement concernées, ça a une incidence sur leur famille, sur leurs enfants. Sur l'ensemble de la collectivité. Depuis quelques années, on en entend davantage parler. Mais ce n'est pas suffisant. Lutter contre l'analphabétisme devrait être une priorité.

Quelles sont les pistes à privilégier pour lutter contre l'analphabétisme?

Il faut se donner une stratégie nationale qui repose sur une vision globale du problème et qui s'attaque à la fois à ses causes et à ses conséquences. Lutter contre l'analphabétisme et lutter contre la pauvreté sont deux luttes indissociables. Il faut investir dans les programmes sociaux et les services publics, réduire les inégalités, faire en sorte que les familles aient des conditions de vie adéquates. Il faut aussi agir en prévention, dès la petite enfance, en appuyant par exemple les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L'éducation devrait être une priorité. Le milieu scolaire doit avoir les ressources pour accompagner tous les élèves, sans exception, vers la réussite. Il faut également s'assurer que les adultes puissent maintenir leurs acquis et les développer. Ça passe, entre autres, par l'accès à de la formation tout au long de la vie.

_______________________________________________________________________________

* Source: Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes qui mesure le niveau de littératie des Québécois, 2012. Le terme «littératie» se rapporte à la lecture de textes écrits et ne concerne ni la compréhension ou la production orale ni la production de textes écrits. L'échelle d'évaluation comporte six niveaux de compétence allant du niveau inférieur au niveau 1 au niveau 5. Le niveau inférieur à 1 et le niveau 1 indiquent de faibles compétences. Additionnés, ces deux niveaux concernent un peu plus de 1 million de Québécois.