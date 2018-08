Quand l'habit ne fait pas le moine

Brigitte Lacombe: vétérinaire - motocycliste

- 51 ans

- Vétérinaire

- Motocycliste Enduro

Au premier coup d'oeil, personne ne pourrait se douter que Brigitte Lacombe carbure aux moteurs et à la boue. Propriétaire de sa clinique vétérinaire et mère célibataire de deux enfants de 9 et 11 ans, elle trouve malgré tout le temps de pratiquer la course à moto de type Enduro et de participer à de nombreux rallyes-raids, sa nouvelle passion.

Brigitte a toujours été active, énergique et aventurière. À 20 ans, elle possède une moto, mais après un accident, elle la met de côté indéfiniment. Puis, à l'âge de 47 ans, un ami l'invite à faire une balade sur sa moto. Il n'en faut pas plus pour raviver la flamme. Au même moment, alors qu'elle est à la recherche d'un projet pour ses 50 ans, elle entend parler du Trophée Rose des sables. Elle s'inscrit et, contre toute attente, l'emporte dans sa catégorie.

Naviguer et courir en moto dans des conditions extrêmes procure à Brigitte un sentiment qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs.