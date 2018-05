Poc Poc: poulailler design pour cocottes urbaines

Besoin de poulaillers urbains

Apiculteur, Alexandre McLean s'est fait connaître avec son entreprise de ruches urbaines Alvéole. Après avoir constaté qu'aucun poulailler ne convenait aux gens qui voulaient garder des poules en ville, il a fondé l'entreprise Poc Poc, avec son ami Étienne Lapierre. Une cinquantaine d'exemplaires de la première version de leurs poulaillers clés en main - offerts avec poules vaccinées et nourriture - ont été vendus l'an dernier. Des 50 clients, «48 reviennent cette année», précise Alex McLean.

Unifamiliale design

Cette année, le poulailler Poc Poc est proposé en version améliorée. Joli, il est composé de matériaux durables (acier galvanisé, peinture antirouille et PVC extrudé) qui permettent de le nettoyer aisément, même à la laveuse à pression. Isolé, il est habitable par les pondeuses hiver comme été. Durant le jour, les cocottes ont accès à une aire grillagée pour se promener à l'abri des ratons laveurs. Le soir venu, elles peuvent regagner leurs quartiers et pondre tranquilles. Le prix de cette unifamiliale pour poules, qui occupe 2,1 m sur 0,9 m? Environ 1200 $, ce qui comprend aussi deux volailles, la nourriture et la litière, fournis aux acheteurs de Montréal, Québec et Toronto. Le but n'est pas d'avoir une douzaine d'oeufs à bas prix - pour cela, il vaut mieux ne pas se casser le coco et aller au supermarché. Ailleurs au Canada, il est possible d'acheter le poulailler seul, livré en kit. Pour 35 $, on peut plus simplement contribuer au don d'un poulailler à une école.

Témoignages

Ély Charbonneau-Alain, 6 ans, est heureux de côtoyer des poules en ville. «Je les aime parce qu'elles sont gentilles», témoigne-t-il. Le garçon apprécie aussi les omelettes préparées avec leurs oeufs frais - les poules en pondent un par jour. C'est sa voisine, Claudine Trudel, qui garde dans sa cour un poulailler Poc Poc, dont s'occupent ensemble cinq familles de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. «Ça met de la vie, ça rapproche de la nature et c'est relativement simple», dit Mme Trudel, qui entame sa deuxième saison d'éleveuse de poules. L'automne dernier, le groupe a retourné ses poules à la ferme, le poulailler n'étant pas isolé. Les pondeuses peuvent vivre de 10 à 15 ans, alors qu'elles cessent de pondre au plus tard à 3 ans, ce qui pousse à faire des choix déchirants - les garder comme animal de compagnie ou les arroser de sauce.