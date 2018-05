Lavons-nous trop nos vêtements?

Ils sont plusieurs à croire que oui. Seriez-vous prêt à imiter le président de Levi's et à porter le même jean pendant presque un an sans le laver?

Laurence Bareil estime que notre société est devenue aseptisée et que nous avons développé le réflexe, à tort, de mettre tous nos vêtements au lavage après une journée. Dans le cas des sous-vêtements et chaussettes, c'est normal, mais on oublie qu'on peut simplement laver à la main une petite tache sans être obligé de laver entièrement le vêtement.

«Ce qui use le plus, c'est de les laver souvent, ça fait pâlir les couleurs et affaiblit les fibres. Et surtout, pour des raisons écologiques, il est préférable d'utiliser de l'eau froide, car laver à l'eau chaude coûte jusqu'à 18 fois plus cher qu'à l'eau froide», affirme-t-elle.

Le même jean pendant un an sans le laver

Le président de Levi's, Chip Bergh, a déclaré dans une conférence qu'il n'avait pas lavé le jean qu'il portait ce jour-là depuis presque un an. Il conseille d'ailleurs de le faire le plus rarement possible. Ses raisons? Ça peut l'abîmer, on gaspille de l'eau, et un jean, à force de le porter, épouse les formes de notre corps et est ainsi plus agréable, alors pourquoi le laver? Une affirmation avec laquelle sont d'accord les irréductibles et passionnés du denim qui ne lavent jamais leur jean et qui en sont fiers.

Brandon Svarc, fondateur de Naked & Famous Denim, n'oblige pas ses clients à faire comme lui, mais il indique qu'ils peuvent porter leur jean pendant un, deux, trois, six mois ou un an sans le laver. «Moi-même, j'ai porté un jean tous les jours sans le laver pendant 13 mois, et c'est ma femme qui m'a dit qu'il était temps de le faire, je pense que c'est un bon indicateur, admet l'entrepreneur. Tout dépend de la façon dont on le porte et de la couleur souhaitée, car plus on le lave, moins le jean sera foncé.»

Enlever les odeurs au congélateur

Raphaëlle Bonin, fondatrice de la boutique de location de vêtements de créateurs d'ici Station Service, croit qu'il faut changer nos habitudes.

«Beaucoup de gens lavent leur pantalon ou leur robe après une seule utilisation, c'est beaucoup trop, et la sécheuse abîme les vêtements.»

Elle donne quelques trucs pour éviter le lavage: «Il y a des techniques pour enlever les odeurs comme celle de mettre un chandail, une robe ou un pantalon au congélateur, dans un sac en plastique. On peut aussi suspendre un vêtement afin qu'il s'aère.»

Elle précise qu'elle lave évidemment les vêtements entre deux locations.

Pas plus de bactéries

Et pour ceux et celles qui s'inquiètent des bactéries qui pourraient s'accrocher aux vêtements, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Patrick D. Paquette, président de l'Association des microbiologistes du Québec, affirme que seuls les professionnels de la santé doivent impérativement laver leurs vêtements tous les jours même s'ils portent une blouse. «Ils travaillent dans des environnements hospitaliers contaminés par des virus ou des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et peuvent donc être porteurs de bactéries. Pour les autres, c'est un enjeu d'hygiène et d'odeur qui ne relève pas de la microbiologie, à moins que vous ayez passé la journée aux urgences», prévient-il.

Il pense que dans nos sociétés actuelles, il y a une tendance qui tend à atteindre des niveaux d'hygiène qui dépassent les meilleurs standards. Les microbes sont aussi bons pour la santé, ne l'oublions pas. «Sur l'ensemble des micro-organismes qui existent, c'est moins de 1 % des microbes qui nous rendent malades et qui nous font la vie dure, mais 99 % nous veulent du bien», précise le spécialiste.