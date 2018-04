La différence en plein visage

Jono Lancaster est né avec le syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale qui touche notamment le développement des os du visage. S'il accepte aujourd'hui sa différence, il a toutefois connu des heures plus sombres. Voici un extrait de la conférence qu'il a donnée il y a deux semaines au Québec.Tout d'abord, permettez-moi de vous lire ce qu'il y a sur deux morceaux de papier.

Sur le premier, il y a ce qui a été écrit par les médecins à mon sujet quand je suis né. Ces lignes qui m'ont suivi toute ma vie...

«Jonathan Lancaster est né le 31 octobre 1984. Les deux parents sont horrifiés par l'apparence de leur enfant. Aucun d'entre eux n'a éprouvé un lien affectif parental pour ce bébé. Les deux parents ont quitté l'hôpital 36 heures plus tard, abandonnant l'enfant derrière eux.»

Sur le deuxième morceau de papier, il y a des mots que j'ai retranscrits avant de prendre l'avion pour le Québec. Ce sont des commentaires qui m'ont été adressés après que j'ai publié un égoportrait sur les réseaux sociaux.

«Il devrait avoir une chirurgie plastique.»

«J'aimerais lui démolir le visage, pour ne plus avoir à voir ce monstre de nouveau.»

«Il aurait dû être tué à la naissance.»

Depuis le premier jour de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont sans arrêt parlé de mon visage. On m'a jugé. On s'est moqué de moi.

Quand je suis né, les services sociaux ont dû trouver quelqu'un pour s'occuper de moi. Ils ont discuté avec une femme qui s'appelle Jean. Et encore une fois, ils ne parlaient que de mon visage. Elle ne comprenait pas. Pour elle, tous les bébés sont mignons. Pourquoi parlaient-ils toujours de mon visage? J'avais 2 semaines quand Jean s'est présentée à l'hôpital.

Quand elle a fait ma connaissance, elle a souri, elle m'a pris dans ses bras et, immédiatement, elle a ressenti que quelque chose nous liait tous les deux. Elle s'est tournée vers les infirmières et elle a demandé: «Quand puis-je l'emmener à la maison?»

Au cours des cinq années suivantes, Jean s'est occupée de moi tout en cherchant à rétablir le contact avec mes parents biologiques. Elle n'a jamais réussi. Ses lettres revenaient sans avoir été ouvertes. Quand j'ai eu 5 ans, elle est donc officiellement devenue ma mère.

J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales. Jean m'a accompagné à travers chacune des opérations. Elle m'a donné un foyer, elle m'a aimé. Elle me disait que j'étais beau, et j'étais heureux! Puis je suis allé à l'école. C'est à ce moment que j'ai compris à quel point j'étais différent.

Les enfants me montraient du doigt. Tout le monde me regardait. Tout le monde riait. Les enfants tiraient leurs yeux vers le bas et ils jouaient à des jeux du genre: «Sauve-toi de Jono et ne lui touche surtout pas, tu vas attraper le Treacher Collins!» Ça m'a brisé le coeur. Je ne savais pas quoi faire!

À la fin des classes, je pouvais enfin retourner à la maison, auprès de ma mère. Un jour, je lui ai demandé pourquoi les autres tiraient leurs yeux vers le bas quand ils me voyaient. Ma mère m'a répondu que j'étais beau, puis elle s'est mise à pleurer. Je me suis senti si coupable de l'avoir fait pleurer. Je me suis dit que jamais plus je n'allais lui en parler.

En ne parlant à personne, je n'ai fait qu'empirer les choses. J'étais en colère. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais: «Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir l'air de ça?»

[...]

Heureusement, j'ai toujours été entouré. Parmi tous les gens qui m'aimaient, il y avait Ben. Quand il était jeune, il me traitait de tous les noms, mais en vieillissant, il est devenu mon meilleur ami. [...] Les gens autour de moi avaient l'habitude de me dire que tout allait s'arranger, mais Ben avait une approche différente. Il m'a dit: «Arrête de te morfondre tout seul dans ta chambre: tu viens avec moi, parce que je t'ai trouvé du boulot. Tu vas travailler au bar avec moi.»

Je détestais les bars! Je me souviens de ces soirées où mes amis avaient du plaisir, et où je ne voulais que me cacher. Je me revois marcher vers la maison, à 3 h, en me disant qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce monde. Je marchais au milieu de la route en attendant qu'une voiture me frappe. Chaque fois qu'une voiture m'évitait, la colère montait un peu plus...

Et là, Ben voudrait que je travaille dans un bar? Absolument pas!

Malgré tout, le jeudi suivant, j'ai mis mon uniforme et je suis allé derrière le comptoir de ce bar. Au début de la soirée, ça allait, mais plus le bar se remplissait, plus j'entendais les gens rire. Je présumais qu'ils riaient de moi, et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder le plancher. Une heure et demie plus tard, j'ai pris un taxi et je suis rentré.

À la maison, ma mère m'attendait: «Alors, comment ça s'est passé?» J'ai affiché mon plus beau sourire forcé et je lui ai dit que ce n'était tout simplement pas pour moi.

Pendant toute la fin de semaine, je ne me suis pas lavé. Je ne suis pas sorti de ma chambre. Je n'ai rien mangé. Et là, Ben est revenu! On s'est engueulés, mais il m'a convaincu d'y retourner la semaine suivante.

Ce soir-là, un gars immense avec des tatouages et des muscles gros comme ça est entré dans le bar. Il s'est assis en me fixant. J'espérais que quelqu'un d'autre le serve... en vain. [...] Rendu à lui, je lui ai demandé ce qu'il voulait boire. Il m'a répondu: «Avant que je commande, dis-moi ce qui t'est arrivé. Tu as eu un accident? On t'a échappé quand tu étais bébé? Tes parents ont pris de la drogue? Qu'est-ce qui est arrivé?»

Je voulais disparaître. Je lui ai dit: «Je suis né comme ça.

- Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le côté de ta tête?»

Je voulais qu'il parte. Je me disais qu'il allait rire de moi. La soirée allait se transformer en cauchemar. Je lui ai demandé de nouveau ce qu'il voulait boire, mais il a continué à me poser des questions sur mes appareils auditifs: «Est-ce que tu peux entendre si tu enlèves ton appareil?

- Non, je n'entendrais rien.

- Mais si je crie très fort, pourrais-tu m'entendre?

- Non, vraiment, je n'entendrais rien.

- Tu es tellement chanceux!

- Hein? Pourquoi?

- Ma femme, à la maison, tout ce qu'elle fait, c'est crier toute la journée, sept jours sur sept. Je ferais n'importe quoi pour un moment de tranquillité!»

C'est tout! Il m'a demandé mon nom. Il a payé son verre, il m'a serré la main, puis il est parti. Il n'a rien dit de méchant. Il ne m'a pas insulté. Ce gars-là ne se souvient probablement pas de moi, mais 13 ans plus tard, je parle encore de lui. Les soirées suivantes, quand j'entendais les gens rire, je voyais les choses autrement. Je me disais: «J'aimerais peut-être être le centre de l'univers, mais je ne le suis pas. Ces gens qui rient et qui discutent dans le bar, ils ne se moquent sûrement pas de moi. Ils s'amusent et ils parlent de choses extraordinaires qu'ils viennent de faire... Tout n'est pas tourné vers moi.»

Je suis retourné travailler et ensuite, il y a eu un changement en moi. Parce que, ce soir-là, ce gars a changé ma vie.

- Propos recueillis par Isabelle Audet