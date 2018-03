 Phillip Danault et sa conjointe s'impliquent dans la Fondation Jasmin Roy 

Le joueur du Canadien de Montréal, Phillip Danault, et sa conjointe Marie-Pierre, s'associent à la Fondation Jasmin Roy.

Afin de lutter contre la violence et l'intimidation, le numéro 24 du Tricolore et son épouse lancent un prix qui s'appellera Équipe étoile de Marie-Pierre et Phillip Danault.

Comme le couple est originaire des Bois-Francs, c'est dans cette région que le prix sera remis en juin prochain à l'école primaire ou secondaire s'étant le plus démarquée dans le développement de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles dans les sports ou les activités physiques.

Phillip Danault espère que cette initiative permettra à tous les jeunes de participer à des activités sportives à l'école sans se sentir rejetés ou mis de côté.

Le président de la Fondation, le comédien Jasmin Roy, se réjouit que Marie-Pierre et Phillip Danault aient choisi d'appuyer l'organisme. Il précise que le prix sera accompagné d'une bourse de 4000 $ afin de souligner le travail exemplaire effectué par le personnel et les élèves d'un établissement d'enseignement. Les écoles ont jusqu'au 15 mai pour soumettre leur candidature.

M. Roy a indiqué à La Presse canadienne qu'au moins un autre joueur de hockey est pressenti pour tenir une initiative similaire dans sa région natale.