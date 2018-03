Déposer son téléphone, planter des arbres

L'application connaît une hausse exponentielle de popularité: elle a été téléchargée plus de 500 000 fois l'an dernier, et rejoint aujourd'hui plus de 1 million d'utilisateurs enregistrés dans 85 pays.

Vous devriez être en train de finir un travail, mais votre téléphone avale votre attention à la manière d'un trou noir. Que se passerait-il si votre téléphone vous récompensait pour que vous cessiez de l'utiliser ? Ou, mieux encore, s'il faisait un bon geste pour la planète en votre nom ?

C'est l'idée originale derrière Forest, une application qui nous incite à déposer notre téléphone et à cesser de procrastiner - et qui plante des arbres bien réels pour nous aider à y arriver. L'application connaît une hausse exponentielle de popularité : elle a été téléchargée plus de 500 000 fois l'an dernier, et rejoint aujourd'hui plus de 1 million d'utilisateurs enregistrés dans 85 pays.

John Leary, directeur général de Trees for the Future, l'organisation partenaire chargée de planter les arbres, explique avoir été surpris par la popularité de l'application. « Tout le monde a un téléphone, et tout le monde gagne à rester concentré, dit-il en entrevue téléphonique depuis le Maryland, où est établie l'organisation. C'est une façon amusante de combattre ce réflexe de consulter son téléphone. Ces derniers temps, l'application a vraiment décollé. »

3,6 MILLIARDS

C'est le nombre de minutes que les utilisateurs de Forest ont passées sans consulter leur cellulaire en 2017. Cela correspond à 6900 années.

Source : Forest

L'application est simple : vous réglez un compte à rebours pouvant aller de 10 à 120 minutes, durant lesquelles vous vous engagez à ne pas consulter votre téléphone. Un petit arbre grandit à l'écran, et vous accumulez des points si vous réussissez à laisser votre téléphone de côté. Si vous utilisez votre téléphone, votre petit arbre meurt - tout ça à cause de vous. Lorsque vous avez accumulé assez d'arbres (et de points), vous pouvez les échanger, et Trees for the Future plantera un vrai arbre pour vous dans le monde.

À ce jour, les utilisateurs de Forest ont contribué à planter 233 180 arbres, dont plus de 150 000 en Afrique, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Développée par le programmeur chinois Shaokan Pi, l'application est aussi offerte comme extension pour le fureteur Chrome. Pour faire croître vos arbres, vous n'avez qu'à éviter de visiter certains sites que vous avez mis à l'avance dans votre « liste noire ».

L'application est gratuite, mais l'utilisateur qui désire que ses points accumulés soient utilisés pour planter de vrais arbres doit payer pour télécharger la version « premium » (1,99 $US).

John Leary explique que la majorité des arbres sont plantés en Afrique, car c'est là qu'on retrouve les plus hauts taux de déforestation, de pauvreté et de malnutrition. Trees for the Future a planté plus de 150 millions d'arbres dans le monde depuis 30 ans, grâce au soutien financier de partenaires commerciaux et du grand public.

« Ce sont des façons créatives d'arriver à notre objectif, qui est de planter des arbres et d'améliorer la vie des gens. »

- John Leary, directeur général de Trees for the Future, l'organisation partenaire de Forest chargée de planter les arbres

« Les arbres génèrent des revenus pour les familles, fournissent de la nourriture, empêchent l'érosion des sols. C'est un programme extrêmement positif qui touche des milliers de personnes, et c'est fou de penser que les gens peuvent aider tout simplement en réduisant leur utilisation du cellulaire. »

>> Téléchargez l'application Forest (en anglais)

>> Consultez le site Trees fort the Future (en anglais)

QUATRE APPLICATIONS CONTRE LA DÉPENDANCE AU TÉLÉPHONE

DinnerMode

Avez-vous du mal à passer un repas complet sans consulter votre téléphone ? L'application DinnerMode est là pour vous rappeler de décrocher. Il s'agit d'un compte à rebours qui vous empêche d'accéder à vos applications pendant 15, 30 ou 60 minutes, selon ce que vous aurez choisi. Et vous avez même la possibilité d'annuler la session si le repas devait prendre moins de temps que prévu.

Onward

L'application Onward vous permet de créer une liste noire des sites que vous voulez bloquer durant certaines périodes de la journée (Instagram ou Facebook durant les heures de travail, par exemple). L'application vous donne aussi un bilan de votre utilisation du téléphone, histoire de vous aider à repérer des problèmes, et vous donne aussi des conseils dans les moments où vous sentez un besoin urgent de consulter Facebook ou une autre application.

Focus Keeper

Focus Keeper ne verrouille pas votre téléphone, mais il vous permet d'accomplir des tâches divisées en sessions de 25 minutes. Un compte à rebours vous avertit lorsque la session est terminée et vous invite à prendre une pause de cinq minutes. Vous pouvez ensuite relancer un autre bloc de 25 minutes. Vous pouvez choisir le nombre de sessions à accomplir chaque jour. L'application garde en mémoire votre bilan et vous permet de suivre vos progrès au fil des semaines.Antisocial

Antisocial analyse votre utilisation du téléphone et vous permet de comparer de façon anonyme vos résultats avec ceux des autres personnes qui ont téléchargé l'application. Une bonne façon de passer vos habitudes aux « rayons X », histoire de vous assurer que votre utilisation ne devienne pas problématique, ou, si elle l'est, de mieux pouvoir la contrôler. Fonctionne uniquement sur Android.