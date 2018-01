Place aux théâtres inclusifs

Faire tomber les masques

L'expression est une traduction plus ou moins heureuse des relaxed performances, qui ont vu le jour en Angleterre il y a environ cinq ans.

On parle de pièces présentées dans un environnement plus détendu et mieux adapté aux spectateurs qui ont des sensibilités sensorielles - trouble du spectre de l'autisme (TSA), syndrome de la Tourette, trisomie, etc. Des gens pour qui une représentation théâtrale peut être une source d'anxiété. Sans parler de la peur de perturber le décorum habituel d'une salle de spectacle, où le silence est d'or.

L'an dernier, la fondatrice et directrice artistique de Joe Jack et John, Catherine Bourgeois, a assisté à une conférence sur l'accessibilité et l'inclusion organisée par le British Council, où il était question de ces relaxed performances, adoptées dans de nombreux théâtres anglais depuis cinq ans - parmi lesquels The Roundhouse et The Birmingham Hippodrome.

«J'ai tout de suite accroché, nous dit la fondatrice de la compagnie, dont le mandat est de favoriser la mixité sur scène - acteurs avec handicaps, mais aussi issus de l'immigration ou de différentes disciplines artistiques. J'aime l'idée de cette accessibilité à un plateau et à une prise de parole. Il me semble que cette inclusion amène une plus riche diversité de points de vue.»

Concrètement, deux représentations de la pièce Dis merci, qui a démarré le 26 janvier à l'Espace libre, se feront avec un éclairage dans la salle et des volumes sonores diminués. Les spectateurs pourront aller et venir au besoin (dans le hall ou la salle de répétition), prendre une collation. La compagnie limitera aussi le nombre de billets pour que tout le monde puisse circuler plus facilement.

«On a ciblé des groupes, mais il s'agit aussi d'inclure tout l'entourage de ces personnes, détaille Catherine Bourgeois. Notre but est de permettre à un ado autiste, par exemple, d'aller au théâtre avec ses parents. Une sortie que ces familles ne s'autorisent pas toujours. Une mère qui allaite son bébé est aussi la bienvenue et elle ne se fera pas regarder de travers si elle nourrit son bébé.»