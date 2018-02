 S'inspirer des enfants: le bonheur, un biscuit aux pépites de chocolat? 

Et si le bonheur était un nuage en forme d'éléphant, un nez de clown ou un dernier biscuit, caché là, tout au fond de la boîte ? Et si, comme les enfants, nous étions capables, nous aussi, de nous réjouir de ces petites choses toutes simples du quotidien? Parce que non, le bonheur n'est pas forcément bien loin. Il suffit parfois d'ouvrir ses yeux... d'enfant.

Retrouver ses yeux d'enfant

L'histoire se passe il y a quelques années. Allen Klein rédigeait - ou plutôt tentait de rédiger - un livre sur l'humour. En vain. Sa fille, alors adolescente, n'arrêtait pas de le déranger. Papa par-ci, papa par-là, vous voyez le portrait.

Exaspéré, le père et auteur new-yorkais a alors carrément accroché une pancarte à sa porte: «Interdiction de déranger (sauf en cas d'urgence)». Vous devinez la suite? Elle a cogné encore...

«J'étais furieux, raconte-t-il au bout du fil. Quelle peut bien être l'urgence?», lui a-t-il demandé. Espiègle, le sourire en coin, elle lui a répondu: «Je t'aime!»

«J'étais là, en train d'écrire un livre sur l'humour, et ma fille me faisait réaliser que j'étais devenu beaucoup trop sérieux...», se souvient Allen Klein, auteur et motivateur.

C'est précisément cet échange qui a amené Allen Klein, auteur, conférencier et motivateur, pionnier dans le monde de la thérapie par l'humour (à qui l'on doit The Healing Power of Humor, Humor in the Workplace, etc.), à écrire un livre sur l'art de voir la vie avec des yeux d'enfant.

Dans Secrets Kids Know That Adults Oughta Learn, l'auteur cite tantôt Proust, tantôt les Teletubbies (!), en passant par des psychologues, des chercheurs ou - pourquoi pas - des pasteurs, afin de répertorier pas moins de 18 «secrets» d'enfants à adopter, histoire d'égayer enfin nos vies. De l'importance de s'émerveiller à l'art de dire la vérité, en passant par la créativité, la prise de risques, le plaisir de jouer, l'optimisme et le pardon, il analyse ainsi tous ces penchants, théoriquement «enfantins», mais porteurs de tant de petits bonheurs au quotidien.

Retrouver l'enfant en soi

«En grandissant, on se fait tous dire qu'il faut se calmer, se caser, être raisonnables, explique celui qui s'est autoproclamé jovialistologiste (jollytologist, en anglais). Alors on devient tous des adultes sérieux et on perd le côté franc, têtu, audacieux, je vis dans le moment présent des enfants.»

À la question «est-ce vraiment si simple?», l'auteur n'hésite pas une seconde: «mais oui!»

«Peut-être que ça a l'air fou comme ça, mais qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer?.