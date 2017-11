Changement d'heure: cette petite heure qui change tout

On a reculé les horloges d'une seule heure, le week-end dernier. Pourtant, ce changement anodin a l'effet d'un grain de sable dans l'engrenage de bien des familles... et ce, pendant des jours.

«Je dis toujours que ça prend une grosse semaine pour que l'on retrouve notre rythme, constate Angelica Artuso, éducatrice et responsable d'une garderie en milieu familial. Les enfants sont vraiment plus fatigués.»

Même son de cloche auprès des parents que côtoie Solène Bourque, psychoéducatrice. «Je dirais que les deux tiers des parents vont avoir cette réflexion ces jours-ci: "Avec le changement d'heure, on va passer une semaine plus difficile!" C'est vrai qu'on peut voir une baisse de tolérance à la frustration, surtout chez les petits. Nous-mêmes, les adultes, on est en recherche d'énergie.»

Qu'est-ce qui explique qu'un simple changement d'une heure a des effets qui s'étirent sur plusieurs jours?

Nous avons gagné une heure, alors pourquoi plusieurs enfants sont-ils plus irritables?

«Si les enfants sont déjà en manque de sommeil, [les effets du changement d'heure] seront pires», explique d'abord la Dre Katéri Champagne, médecin spécialiste en pneumologie et diplômée en médecine du sommeil aux États-Unis. La directrice de l'Institut de médecine du sommeil précise que le retour à l'heure normale à l'automne entraîne surtout des problèmes d'endormissement, particulièrement chez ceux qui ont déjà du mal à se mettre au lit le soir venu.

Et parce que, le matin, la routine familiale doit suivre son cours, les journées démarreront du mauvais pied pour de nombreux enfants cette semaine, confirme Angelica Artuso. «Je trouve que le changement d'heure à l'automne a plus d'effets que celui du printemps! Les enfants sont déjà affectés par la noirceur, ils jouent moins à l'extérieur, ils ont le rhume... alors changer la routine qu'ils ont depuis sept mois, même si c'est juste une heure, ça peut vraiment être difficile pour eux. Ils ne se comprennent plus. Ça va durer quelques jours.»

Enfants du soleil

Le nombre réduit d'heures d'ensoleillement n'est d'ailleurs pas étranger aux bouleversements dans les habitudes de sommeil à l'automne. «Nous sommes des créatures dont le rythme suit le soleil. Nous avons dans chaque cellule de petites horloges qui suivent un cycle de près de 24 heures: le cycle circadien. Avec l'exposition à la lumière perçue par nos yeux [le matin] - même chez les aveugles, à moins qu'on ait enlevé le globe oculaire -, le cerveau déclenche le système pour démarrer notre journée: il monte la température du corps et il pousse les hormones pour nous activer.»

Ainsi, réveiller les enfants dans un environnement lumineux le matin leur permet de mieux démarrer la journée.

À l'opposé, le soir venu, si les écrans s'ajoutent aux effets du changement d'heure, les jeunes peuvent mettre un certain temps à s'endormir. Normal : la lumière agit comme un stimulant, et leur cerveau retarde la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. L'endormissement vient alors beaucoup plus tard qu'on le souhaiterait. Rien pour s'adapter rapidement à un nouvel horaire.

Il existe des lampes de luminothérapie qui permettent de mieux démarrer la journée, mais la Dre Champagne souligne que pour donner un coup de pouce à l'horloge interne des enfants, les parents peuvent commencer par tamiser les lumières en soirée et opter pour un éclairage maximal à l'heure du déjeuner.

Remettre les pendules à l'heure

«Au printemps, on va diminuer les effets du changement d'heure en jouant un peu plus dehors, pour que les enfants dépensent de l'énergie et soient fatigués à la fin de la journée. À l'automne, on dirait qu'on a juste envie de mettre notre pyjama quand on rentre à la maison le soir. Par contre, on a tout avantage à faire une petite marche ou encore à mettre de la musique pour dépenser un peu d'énergie avant le souper», suggère Solène Bourque.

La psychoéducatrice rappelle du même souffle l'importance de la routine, et ce, même si les tout-petits se montrent plus grincheux.

«Ce qu'on faisait avant le changement d'heure, il faut continuer à le faire, quitte à faire cette routine en accéléré. Ça rassure les enfants.»

Enfin, lorsque l'on passera à l'heure avancée, au printemps, la psychoéducatrice et la Dre Katéri Champagne suggèrent toutes deux aux parents de jeunes enfants de changer l'heure du coucher très graduellement, 10 ou 15 minutes à la fois, pendant plusieurs jours. Et si, en prime, les enfants profitent d'un nombre optimal d'heures de sommeil avant le jour J, les conditions seront alors réunies pour un passage à l'heure d'été plus en douceur.