Un peu de silence, s'il vous plaît

L'art de faire son propre silence

Trouver du temps pour écouter ses pensées... Oui, mais comment y arriver sans que surgisse la sempiternelle liste de tâches à accomplir? Voici quelques pistes pour enfin aimer le silence.

La pleine conscience

«Une des techniques dont on entend beaucoup parler pour y arriver, c'est la pleine conscience», expose Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Pour se placer graduellement dans cet état de calme, il suffit de trouver un espace tranquille où l'on peut se poser. «À ce moment-là, des idées vagabondes vont survenir, explique la psychologue. On prend conscience de ces idées sans porter de jugement. Si l'idée qui vient, c'est "oh mon Dieu, j'ai oublié de faire telle affaire", il faut juste remarquer que cette idée nous préoccupe, sans plus. Puis, on essaie de rediriger son attention vers sa respiration.»

Seul... ou pas

On associe le silence à la solitude, et pourtant, on peut très bien en faire l'expérience avec des proches, assure la présidente de l'Ordre des psychologues. Si la relation le permet, le silence n'a rien d'inconfortable, ajoute-t-elle. Au Centre de ressourcement Champboisé, il arrive que des personnes fassent l'essai du silence en duo ou en groupe. «Le fait d'être accompagné et entouré peut être plus rassurant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à se retrouver seul avec ses pensées. La marche en nature avec un animal de compagnie est aussi une autre forme de silence sans être tout à fait seul», explique la directrice générale du centre, Marie-Joëlle Tremblay.

La théorie des petits pas

«Pour quelqu'un qui n'aime pas le silence, je dirais de ne pas commencer par des périodes d'une demi-heure! ajoute Christine Grou. Vous allez trouver le temps long et souffrant ! Commencez par des périodes de cinq minutes!» La psychologue explique qu'apprivoiser le silence peut se comparer à un entraînement pour la course à pied. «On va commencer par courir des périodes deux minutes, puis marcher... c'est un peu la même chose. C'est un entraînement. Quand on s'impose quelque chose de trop violent, la tendance naturelle est de fuir. On n'a pas le goût d'y revenir, et on crée exactement l'inverse de ce que l'on recherche.»

S'occuper... un peu

Lorsqu'ils s'offrent une retraite de silence, plusieurs pensionnaires du Centre de ressourcement Champboisé apportent des activités qui leur permettront de mieux apprécier le silence et la réflexion. Ils font des mandalas ou encore ils écrivent leurs pensées dans un livre. «De cette façon, ils ont moins peur de s'ennuyer et l'acclimatation au silence est peut-être plus douce», explique Marie-Joëlle Tremblay.

Chacun son calme

S'il fait part de ses réflexions aux lecteurs, l'explorateur Erling Kagge s'est bien gardé de transformer son livre en guide pratique. Pourquoi? «Parce que je crois que tout le monde peut découvrir comment trouver son propre silence, affirme-t-il. Si les gens le veulent vraiment, ils peuvent le trouver cinq minutes après avoir lu cet article. Ils ont juste besoin de comprendre qu'il y a dans le silence une grande possibilité de vivre une vie très riche. C'est excitant! Il faut découvrir quel est le potentiel de notre vie. On n'y arrive pas si on passe notre temps devant nos appareils électroniques.»