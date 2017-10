Arrêter de se plaindre, un bracelet à la fois

Le défi lancé par Wil Bowen il y a plus de 10 ans, relevé par Christine Lewicki récemment, est tout simple: il s'agit de cesser de se plaindre pendant 21 jours. Parce que c'est le temps, dit-on, que cela prend pour défaire (ou prendre) une habitude. Pour ce faire, armé d'un bracelet mauve au poignet, à la moindre râlerie, au moindre chialage gratuit, on change le bracelet de côté. L'objectif étant de garder le bracelet intouché pendant 21 jours consécutifs. De son propre aveu, Will Bowen a mis six mois à y arriver, et Christine Lewicky, quatre.

Respirez par le nezLe New York Times citait récemment un expert de la revue Consumerist qui suggérait à tous les râleurs cherchant gain de cause («How to Complain and Get Results») de commencer par respirer. Si on vous a injustement facturé quelque chose ou si votre chambre d'hôtel sent la cigarette, respirez d'abord par le nez. Objectif? Éviter à tout prix d'envoyer un courriel enflammé ou de hurler au téléphone au premier incompétent venu, des obscénités vite regrettées qui ne vous feront finalement rien gagner du tout.

EnrobezLa formulation de la plainte est un art en soi. Tous les articles sur le sujet recommandent la technique élaborée par le psychologue et auteur Guy Winch (à qui l'on doit l'Art de se plaindre et de se faire entendre), qui suggère en gros de faire un «sandwich» de sa plainte - bref, de l'enrober. Commencez donc le tout par un commentaire positif (c'est la tranche de pain: «Je viens toujours ici, j'adore tous vos plats»), suivi de votre plainte (la viande, en mode maigre, avec les détails pertinents, sans plus: «mais ma soupe est froide»), pour finir par une dernière note positive (la seconde tranche de pain: «j'espère que vous pourrez faire quelque chose»).

Sachez pourquoiC'est bien beau de se plaindre du moteur de son auto, encore faut-il savoir pourquoi on râle. Car c'est là le noeud du problème: d'après un article publié dans Fast Company («Why Complaining May Be Dangerous to Your Health»), 95 % des clients insatisfaits d'un produit ne se plaignent jamais à l'entreprise, préférant rouspéter auprès de leurs proches Et qui sont ceux qui se plaignent? Les gens les plus heureux! D'après une étude publiée en 2014 dans le Journal of Social Psychology («How do Happy People Complain?»), les gens heureux, adeptes de pleine conscience, ont aussi tendance à se plaindre avec une intention. Un but. Jamais dans le vent, pour rien, quoi.

Soyez clairsDéterminez ce que vous espérez: un remboursement, une compensation, un échange? Soyez clairs dans vos demandes, mais surtout concis. Personne ne veut entendre les détails de votre vie. Mais sachez-le: d'après un article publié dans Money Sense sur l'art de se plaindre (littéralement «The Art of Complaining»), il coûte six fois plus cher à une entreprise d'attirer un nouveau client que de préserver un client existant. Vous avez donc le gros bout du bâton. Ne l'oubliez pas.

CiblezDétail non négligeable: parlez à la bonne personne! Le téléphoniste au bout du fil n'a probablement rien à voir avec l'erreur commise dans votre réservation. Inutile de l'agresser verbalement. C'est ici qu'il est toujours utile de glisser la fameuse phrase: «Passez-moi votre superviseur», histoire de parler avec quelqu'un qui aura le pouvoir de corriger la faute. De la même manière, si vous en voulez à votre femme, n'en parlez pas à votre voisin de bureau, et si vous en voulez à votre voisin, n'en parlez pas non plus à votre femme, illustre l'auteur et conférencier Will Bowen (à qui l'on doit 21 jours sans se plaindre).

ExploitezToujours selon Money Sense, les gens qui obtiennent gain de cause n'ont pas forcément de grandes qualités ou des traits psychologiques qui les distinguent. Judy Zaichkowsky, professeure de marketing à l'Université Simon Fraser, citée par le magazine, a sondé des centaines de râleurs efficaces. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est une compréhension du système, et une capacité de l'exploiter à leur avantage.

CharmezUn chialeur professionnel, interrogé par Money Sense, suggère de charmer ici son interlocuteur au passage: souriez, appelez-le par son petit nom (vive les badges), et évidemment, restez calme. Personne n'a envie de satisfaire un client hystérique.

Lâchez priseUne fois tout cela dit, gardez-vous toujours l'option de tourner la page. Ne vous obstinez pas outre mesure. Ne vous rendez pas malade pour un mélangeur ou un grille-pain, aussi défectueux soit-il. Gardez en tête ce que vous avez à gagner, et tout ce que vous perdez ici en énergie. Toute cette frustration vaut-elle 5 $ de réparation? À vous de juger.