Les fidget spinners seraient dangereux

Associated Press Boston

Le groupe World Against Toys Causing Harm (W.A.T.C.H.) a dévoilé mercredi sa liste de jouets estivaux dangereux, et la toupie à main - qui est déjà interdite dans plusieurs écoles - s'y retrouve. Selon le groupe, le jouet peut se défaire en morceaux, et les petites pièces représentent un danger d'étouffement.

W.A.T.C.H. rappelle que des enfants du Texas et de l'Oregon ont dû être transportés à l'hôpital, récemment, après s'être étouffés avec des pièces de la toupie.

La présidente du groupe, Joan Siff, souligne que le fait qu'un jouet soit populaire ne signifie pas qu'il est sécuritaire.

Le groupe a également mentionné les risques d'incendie que représentent les piles au lithium utilisées dans les planches gyroscopiques, les risques de blessure posés par les armes en plastique inspirées des films de superhéros et les blessures pouvant survenir en utilisant un scooteur non motorisé.