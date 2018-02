Des changements à la Petite Maison

Fini, le restaurant Petite Maison. Après plusieurs mois de réflexion, le chef Danny St-Pierre a décidé de brasser les cartes et de changer la vocation de l'espace, renommé Petite Maison Salle Privée.

Au programme: des événements pop-up ponctuels - comme pour la Saint-Valentin (le 14 février) avec un menu à l'italienne signé par Ashley Thornton de Fabrizia - et la possibilité de louer, à la carte, les trois salles de l'établissement, que ce soit pour une réunion d'affaires, un anniversaire, une réception, etc.

L'endroit offrira un service de traiteur complet, avec menu signé par le chef, qui a d'ailleurs plusieurs nouveaux projets dans sa manche.

On vous en dirait plus, mais... on a promis de garder le secret, pour l'instant!

5589, avenue du Parc, Montréal

www.petitemaisonmtl.com/menu-st-valentin-montreal