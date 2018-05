 Mode sportive: s'habiller sport matin, midi, soir 

Ces chiffres sont tirés d'une étude publiée par The NDP Group en septembre dernier et la tendance ne se dément pas en ce début d'année, confirme Matthew Teeple, analyste du secteur du sport pour le Canada au NDP Group. «Alors que le marché de la mode fait face à plusieurs défis, celui du vêtement sportif continue de croître, et ce, depuis plusieurs années. Le sport lui-même est à la mode, c'est devenu la norme de s'habiller de façon sportive et c'est le secteur de la mode qui doit s'adapter à cette nouvelle réalité.»

Les chiffres de cette étude démontrent également que ce sont principalement les milléniaux qui sont responsables de l'essor de cette tendance: ils ont engendré plus de 50 % des recettes en dollars absolus dans le marché du sport en 2017.

«Les milléniaux sont vraiment le "carburant" du marché, leur contribution est indéniable. Et pas loin derrière, il y a la génération Z qui représente l'avenir et qui commence à intéresser les entreprises», indique Matthew Teeple, analyste du secteur du sport pour le Canada au NDP Group.

La tendance de l'«athleisure» - ces vêtements au look sportif portés dans la vie de tous les jours - contribue également à la croissance du secteur, alors que ce segment a connu une augmentation de 7 % à lui seul l'an dernier, souligne l'analyste.

Autre fait intéressant, les milléniaux sont plus prompts à faire des achats de vêtements sportifs «tendance» - lesquels représentent 17 % de leurs achats dans cette catégorie, en hausse de 1 % - plutôt que de vêtements dits «de performance», qui sont en baisse de 4 %.

Bref, le look sportif est désormais la norme et les fabricants de vêtements de sport vont continuer à créer des vêtements toujours plus performants, mais aussi très stylés, puisque les consommateurs recherchent des produits qui offrent «la totale», remarque Nilou Mozafari, nouvelle designer chez Lolë, dont on verra le travail dans la collection printemps-été 2019.

«C'est vraiment à propos de l'approche globale du vêtement. Il faut penser à tout: les fonctionnalités, la performance, l'aspect technique, la polyvalence, un vêtement qui suit les mouvements du corps, qui inspire à bouger, indique Mme Mozafari. Les couleurs et imprimés sont importants, bien sûr, mais on veut surtout mettre de l'avant une continuité dans les couleurs qu'on propose, car les vêtements sont aussi l'expression de la personnalité.»