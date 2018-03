 Le harcèlement des mannequins, «une épidémie» 

«Le secteur du mannequinat doit rendre des comptes pour l'exploitation de ses modèles, qui sont trop souvent à la merci des agents, agences et photographes», a déclaré Mme Bloom, fille de la célèbre avocate Gloria Allred, qui défend plusieurs victimes présumées de Bill Cosby, Harvey Weinstein et du président Donald Trump.

Lisa Bloom dit avoir parlé à «beaucoup de mannequins terrifiés de parler publiquement de comportements abusifs, et même d'agressions sexuelles, car ils pensaient que leur carrière en serait anéanties» et d'autres ont choisi de quitter ce milieu.

L'avocate a porté plainte vendredi à la Cour suprême de l'État de New York contre Bruce Weber au nom d'un mannequin Jason Boyce.

Le photographe de 71 ans, mondialement connu pour ses photos de jeunes éphèbes sexys, aurait demandé au jeune homme qui avait alors 28 ans de faire des exercices respiratoires pour se détendre, l'enjoignant au fur et à mesure de se dévêtir, se caresser, le touchant, l'embrassant sans consentement.

Bruce Weber a travaillé pour les plus grands magazines de mode dont Vogue et a aidé à forger l'image de marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Abercrombie and Fitch.

Un autre ex-mannequin, Mark Ricketson, a décrit mardi une agression similaire où le photographe l'a amené à faire des exercices «respiratoires» lors d'une séance de pose quand il avait 18 ans.

Son agent avait insisté sur les bénéfices pour sa carrière si Bruce Weber «l'aimait bien». Il s'est retrouvé seul avec le photographe qui a posé sa main sur son front pour «trouver l'énergie», la posant de plus en plus bas jusqu'à ses organes génitaux.