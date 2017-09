 Mode masculine: les nouveaux codes de style 

Guide d'utilisation du sneaker

Morceau décontracté par excellence, le sneaker fait de plus en plus sa place dans le monde des affaires, un phénomène qu'on n'aurait pas imaginé il n'y a pas si longtemps et qui est déjà la norme en Europe. «On en voit beaucoup sur les passerelles comme dans la rue, remarque Mme Trépanier. C'est donc devenu acceptable dans le monde du travail.»

En suivant la règle du «chic décontracté», il faudrait porter le sneaker avec des pièces plus formelles, par exemple avec un complet, pour un look moderne, mais qui a de la classe. Et attention au choix de sneaker: «On oublie la chaussure de sport de type Nike et on va plutôt vers un soulier au look urbain. Ce n'est pas une espadrille pour aller courir un marathon!»

Évitez les orphelins

Les clients de Patricia Trépanier ont différents profils: présidents d'entreprise, ingénieurs, informaticiens, avocats, jeunes entrepreneurs... Si elle adapte évidemment les pièces choisies selon le domaine où chacun évolue, une règle demeure lorsque l'on construit une garde-robe: on évite d'avoir trop de pièces «orphelines», qui finiront par dormir dans le fond de la penderie. «On essaie d'avoir des pièces qui se combinent ensemble le plus possible, des pièces versatiles, pour maximiser notre garde-robe. Puis, de saison en saison, il suffit d'ajouter des morceaux avec du punch, des articles plus tendance», détaille-t-elle.