Le 409: pour l'apéro... et plus si affinités

Un petit nouveau a ouvert discrètement ses portes depuis un peu plus de deux semaines rue McGill, dans le Vieux-Montréal.

Au 409, plus précisément, d'où le nom de ce pub gastronomique porté par les frères Paul et Maurice Holder (Holder, Brasserie Bernard) et quelques partenaires, dont Nathalie Côté (Brasserie Bernard, Stella).

Jouxtant le Holder et campé au coin de la rue, Le 409 se veut un endroit convivial, à fréquenter de l'apéro à tard le soir, dont le design, assez funky avec son influence «Bollywood», est signé BlazysGérard.

Pour grignoter ou pour un souper décontracté, une carte de petits plats, inspirée des cuisines du monde, est proposée: salade fattouche, dhal et papadum, satay de poulet, jambalaya, dumplings...

À accompagner d'un cocktail signature, comme le «Saketini» ou le «Matcha velours», de l'un des vins à la carte, tous offerts au verre, ou de l'une des 16 bières en fût.

Notre petit doigt nous dit que l'endroit deviendra vite un incontournable du quartier.

409, rue McGill, Montréal