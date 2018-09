Les Enfants Terribles en mode «cantine»

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Francine Brûlé le surnomme déjà le «Petit Terrible». Ce dernier-né de la famille des Enfants Terribles - en mode «cantine» - vient tout juste d'ouvrir ses portes rue Sherbrooke Ouest, dans le local anciennement occupé par le restaurant Chinoiseries et Dumplings, un projet de Mme Brûlé et de son frère, Claude Brûlé, qui n'a malheureusement pas fonctionné.