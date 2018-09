Le restaurant The Checkers renonce à son étoile au Michelin

«C'est la fin d'une époque et, bien sûr, un moment emprunt de tristesse - nous avons vraiment chéri notre étoile, c'est la référence ultime de notre métier et nous sommes fiers de l'avoir depuis 7 ans», a expliqué Kathryn Francis, l'une des propriétaires du restaurant The Checkers, situé à Montgomery.

«Notre entreprise en a grandement profité, cela nous a mis en valeur et amené des clients», a-t-elle poursuivi, dans une déclaration transmise à l'AFP. «Mais les nuits tardives laissent des traces; entre nos deux familles nous avons cinq enfants et il était temps de changer, de rendre notre entreprise un peu plus sympa pour nous et nos familles».

Sa soeur Sarah, autre propriétaire du restaurant, a appelé le groupe Michelin pour les informer de leur changement d'activité, qui prendra effet en novembre. «Il était important que Michelin le sache, nous respectons énormément le guide et il repose sur l'exactitude», a déclaré Kathryn Francis.

Le chef français Stéphane Borie, compagnon de Sarah, avec qui il a trois enfants, ne sera plus en cuisine mais sera indépendant, officiant pour des clients privés ou pour des événements personnalisés.

Le restaurant est rebaptisé The Checkers Pantry. Fermé le soir, il proposera «cafés, gâteaux, petits-déjeuners et déjeuners légers la journée», se voulant «accessible à un plus large public», a expliqué Kathryn Francis. Sa soeur Sarah sera aux fourneaux.

Cette décision «ne vient pas de la pression d'être dans le guide», a affirmé à l'AFP Kathryn Francis. «La pression vient de la nécessité de jongler entre la famille, le travail et la gestion d'une entreprise, une histoire que connaissent beaucoup de familles qui travaillent».

En janvier, le Michelin avait de façon inédite accepté de retirer le restaurant trois étoiles Le Suquet à Laguiole (Aveyron) de sa sélection conformément au souhait de son chef, Sébastien Bras.

Quatre mois plus tôt, Sébastien Bras, 46 ans, avait exprimé le désir de ne plus figurer dans la «bible» de la gastronomie, en invoquant la «grande pression» occasionnée par cette distinction.