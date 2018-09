Hélicoptère: parti pris local à Hochelaga

Prendre son envol

La carte propose une formule à la mode, celle des petits plats à partager. Un concept idéal pour l'endroit, qui invite au partage et permet de goûter à plusieurs créations du chef. Après maintes hésitations et guidés par notre serveur - qui suggère de deux à trois plats par personne -, nous jetons notre dévolu sur six assiettes, ce qui s'avérera bien suffisant pour satisfaire notre appétit.

Pour les mises en bouche - servies par le chef lui-même, qui fait le service aux tables, ce qui ajoute une touche personnalisée à l'expérience -, nous sommes plus que ravis devant le moelleux pain challah maison, à tremper à l'envi dans un chaud et coulant fromage fermier épicé aux piments shiso. Un tandem qui fait notre bonheur.

Et que dire de la mousse de foie de volaille, onctueuse à souhait, joliment déposée sur des carrés de pain financier, auxquels les bleuets sauvages et les pistaches torréfiées ajoutent une touche sucrée et croquante. Une réussite et probablement notre plat favori de la soirée.

Ce qui n'enlève rien à la qualité des autres plats que nous dégusterons au cours de notre repas - et qui, malgré la soirée fort occupée, arrivent ponctuellement devant nous, sans que nous ayons à attendre, preuve d'une cuisine rodée au quart de tour. Nous accompagnons le tout d'un vin orange italien, le Monferrato Baccabianca, un jus présentant une jolie oxydation et qui plaira aux amateurs de vins nature.

Le plat de calmars - cuits sous vide et enrobés d'une sauce aigre-douce, d'une tendreté merveilleuse - offre une intéressante combinaison de goûts et de textures avec sa croquante salade de concombres et cornichons maison, ses herbes fraîches, sa salsa verde et ses échalotes frites.

L'assiette de courgettes trois façons - grillées, crues et marinées - propose une belle exploration autour du légume. Le plat nous surprend et nous plaît avec ses goûts exotiques, inspirés de la cuisine nord-africaine, grâce à l'ajout d'épices berbères et de yogourt à la menthe, jusqu'à l'utilisation de tagette, une plante comestible au goût anisé souvent surnommée «l'estragon mexicain». Le petit piment shishito frit qui l'accompagne est croustillant, mais un peu sec; on l'aurait préféré fourré avec une sauce crémeuse ou fromagée, par exemple.

Une cuisine intelligente

Nous continuons sur notre lancée: le plat de caille frite, qu'on nous avait chaudement recommandé, se révèle presque à la hauteur des attentes, particulièrement les accompagnements que sont le spectaculaire houmous de pois chiches germés - une des vedettes de la soirée -, les poireaux et oignons fondants et la harissa maison (qu'on aurait aimée plus relevée).

La caille, sans être ratée, semble manquer légèrement de cuisson, ce qui fait que la viande, par ailleurs fort délicieuse, ne se détache pas de l'os comme on s'y attendrait. Quant au plat d'omble de New Richmond, il offre des goûts plus intenses et rustiques, mais qui se marient somme toute très bien, avec ses betteraves, son pesto de pistaches et sa branche d'aneth.

Parce qu'il le faut, nous goûtons à un dessert. Notre choix, un sandwich à la crème glacée avec rhubarbe en deux façons (compote et confite), une ganache au dulce de caramel et bleuets sauvages, nous plaît beaucoup, car il n'est ni trop sucré ni trop lourd, donc idéal en cette fin de repas. «Un dessert intelligent», juge notre convive. À l'image de notre repas.