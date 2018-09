Le 1616: gastronomie techno

Le robot saisit bouteilles et verres derrière lui, verse la boisson, puis la dépose sur un tapis roulant. L'utilisateur n'a plus qu'à cueillir sa commande.

Raffinement franco-québécois

Avec une telle ribambelle technologique, que nous réserve le menu? Un coulis de boulon aux pixels séchés? Pas du tout, et c'est là que le 1616 nous prend à contrepied. Créatif et coloré, le menu exclusif composé par le chef Joris Larigaldie, qui a notamment officié au Manoir Hovey et au Ripplecove, mise sur le franco-québécois fleuri et raffiné, en ayant recours presque exclusivement à des produits du terroir. «Il y a une histoire derrière chaque composition», révèle le chef, tout en peaufinant une caille aux cerises vinaigrées, aux radis confits et à la cameline. «Quand j'étais petit, j'allais piquer des cerises dans le jardin du voisin. Quand je rentrais, nous mangions des radis au beurre et du poulet rôti. Voilà d'où vient cette entrée.»

Le reste de la carte danse une délicieuse valse franco-québécoise: terrine de graines de tournesol avec artichaut et noisettes, boeuf aux champignons et sirop de bouleau, homard au beurre blanc et rose sauvage, et un hommage éclatant au mouvement automatiste québécois, du cerf ail noir et bleuets, avec de petits tubes de peintre emplis de purées alimentaires. Du bonbon pour Instagram, avec un festival de couleurs sublimé par le contraste avec la sobriété du décor.

Côté tarifs, à la carte, les entrées tournent autour de 20 $, les plats entre 30 $ et 55 $, et les desserts oscillent entre 15 $ et 21 $. «On va chercher à garder des prix raisonnables tout en ayant une très belle cuisine», lance M. Moindrot.

Le tout s'arrose d'une carte des vins essentiellement d'importation privée, avec 80 étiquettes au choix.

«Le concept étant axé sur la technologie, le restaurant sera évolutif et amené à s'adapter au fur et à mesure de son histoire», table le directeur artistique.

Les lieux comptent également un petit bar à l'étage, une terrasse qui sera aménagée avec art et goût dès l'été prochain.

Pour information, le restaurant gastronomique à l'étage est ouvert le midi du lundi au vendredi (menu à 28 $-30 $), le soir du jeudi au samedi.

http://www.le1616.ca/