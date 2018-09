Banc public: arrêt gourmand avenue du Parc

Banc public est le nouveau projet diurne de l'équipe qui nous a donné le Lustucru. Ouvert de 7h à 20h tous les jours, l'endroit est né du désir de proposer une offre complémentaire au bistro, sous la forme d'un café de quartier convivial et ouvert à tous - travailleurs, flâneurs, jeunes familles avec poussettes, etc.

Au trio derrière le Lustucru (Iannick Lessard, Guillaume Vignola et Émilie Rochette) s'ajoutent Laurence Duquette et Élisabeth Roy, qui ont fait leurs armes dans les cuisines du resto (lui comme sous-chef, elle comme pâtissière) et qui mènent la barque du Banc public au quotidien.

De café qui propose déjeuners et dîners - pensez sandwichs gourmands faits minute, smoothies, gaufres, salades-repas -, l'endroit prend, à l'heure de l'apéro, des airs de buvette avec sa courte carte de vins d'importation privée et ses petits plats fort succulents qui vont des ravioles maison fourrées aux champignons au tataki de thon déposé sur nouilles de soba et légumes croquants, en passant par un chou-fleur rôti servi avec yogourt aux herbes et purée d'aubergine.

On repart le coeur léger avec une flopée de biscuits maison et une pointe d'un des sublimes gâteaux de saison mitonnés par Élisabeth.

5161, avenue du Parc, Montréal

https://www.cafebancpublic.com/