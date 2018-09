Partage au menu à La Garde Partagée

C'est une gastronomie plus recherchée, mais qui reste dans l'esprit bistro, que le chef Benjamin Perron et elle proposent à la clientèle du centre-ville.

Le menu, de saison, se déploie autour de l'idée du partage, avec des petits formats à commander pour la tablée, en toute convivialité.

On y navigue en eaux plus connues - calmars grillés, gravlax de saumon, plateaux de charcuteries et fromages -, mais la cuisine fait preuve d'une belle inventivité dans plusieurs de ses compositions (tacos de bar avec feuilles de pissenlit, le décadent oka frit avec pesto de roquette, etc.).

L'endroit, idéal pour les groupes avec ses longues banquettes, propose l'option boîte à lunch (commandez à l'avance!) et un intéressant menu du jour pour le midi à 21 $.

71, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

http://lagardepartagee.com/