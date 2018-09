Le Shack du Pêcheur: les Keys à Boucherville

C'est en s'inspirant de ses voyages annuels dans les Keys, en Floride, que la copropriétaire Roxane Ménard a imaginé le concept de ce resto ouvert avec son frère Sébastien.

Au menu: des plats de bord de mer tout en fraîcheur, mettant en vedette les produits de la mer dans des classiques comme le fish and chips, les guédilles de homard et les crevettes croustillantes style Buffalo.

Avec ce nouveau projet de plus grande envergure, dont le fort joli décor d'inspiration maritime est signé par Surface Jalouse et Rebel Design, les propriétaires espèrent perpétuer la tradition instaurée dans leur premier projet: «Un espace chaleureux et décontracté, où les clients finissent par se connaître et prendre un verre ensemble à la fin de la soirée», résume Mme Ménard.

1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville

https://www.shackdupecheur.com/?lang=fr