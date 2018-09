Café du Cinéma moderne: un café en attendant les vues

Café matinal, lunch du midi, brunch dominical ou apéro sur une terrasse ensoleillée: le café du Cinéma moderne est ouvert du matin au soir, tous les jours. Ce qui permettra aux cinéphiles, une fois le cinéma ouvert, de se remplir la panse avant ou après les projections - et même pendant, explique Laurence Plourde Dinelle, gérante du café-bar.

En effet, le permis d'alcool que l'établissement a obtenu inclut le bar, la terrasse ainsi que la salle de cinéma elle-même. «Les gens peuvent emporter la nourriture et l'alcool avec eux pendant la représentation, précise-t-elle. Sinon, ils peuvent aussi juste venir au bar avant ou après la projection.»

Le futur cinéma - qui ouvrira «sous peu», nous dit-on -, a été aménagé par la firme d'architectes Barin dans un ancien salon de bronzage du boulevard Saint-Laurent, entre les avenues Laurier et Fairmount. Le café donne sur la rue, alors que la salle de cinéma est logée derrière, séparée du restaurant par un sas qui coupe le son. En semaine, les projections destinées au public auront lieu le soir, tandis que le week-end, elles se tiendront à partir de 11 h, avec des représentations plus familiales.

Le menu, affiché au mur façon lettres de Scrabble, contient des plats faits maison pour calmer les petites faims. Le matin, on peut accompagner le café avec des madeleines, des muffins, ou un yogourt et granola. Parmi les mets plus consistants, notons une sélection de bao buns, ces pains vapeur asiatiques, ainsi que des salades.

«Le but, c'était de faire de la nourriture qui était mangeable aussi en salle. Un peu comme on mangeait un hot dog steamé, on peut manger le bun vapeur pendant le film, si on le désire.»

Pour arroser le tout, on propose une sélection de bières de microbrasseries - Oshlag, Jukebox -, ainsi que des vins d'importation privée, dont certains nature, à la bouteille ou au verre. Mentionnons également la carte de cocktails, inspirée de classiques qui sont apparus dans des films.

Avec l'ouverture du cinéma, on bonifiera aussi l'offre de grignotines, dont des bonbons pour les enfants, de gros bretzels salés, sans oublier le maïs soufflé!

Terrasse

À l'extérieur, on a installé une terrasse en bois, qui sera ouverte jusqu'à la fin octobre. Joliment décorée de plantes et de petites ampoules suspendues, elle donne envie de s'y poser quelques instants, même si on se trouve en plein milieu de la Main.

Mais ce qui la rend unique, c'est assurément ses petites phrases tricotées avec des fils de couleur, à la main, par Patsy Van Roost. Celle qu'on connaît comme la Fée du Mile End a récolté plusieurs témoignages de gens racontant leurs souvenirs liés au cinéma, résumés en petites phrases disséminées sur les panneaux de bois autour de la terrasse. Une diversion colorée pour les passants, ainsi que les gens pris dans la circulation...

_________________________________________________________________________

Café du Cinéma moderne. 5150, boulevard Saint-Laurent, Montréal. cinemamoderne.com

À partir de 8 h la semaine, 10 h les week-ends.