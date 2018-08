Un Po' Di Più: un peu plus encore dans le Vieux-Port

Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que le même phénomène d'hyper popularité se produise, mais en attendant que l'été se termine, il est encore tout à fait possible de savourer ses dernières belles journées sur la terrasse, rue de la Commune, dans le Vieux-Port.

Les touristes ne sont pas encore au courant de ce qu'ils ont sous les yeux quand ils passent sans s'arrêter.

Ne leur disons pas tout de suite que c'est là qu'ils devraient aller.

Profitons-en.

Parce que c'est encore une fois une réussite que ce Un Po' Di Più, un troquet ouvert pour d'excellents petits-déjeuners et lunchs - l'équipe a déjà montré ailleurs qu'elle savait bien faire ça -, mais dont l'identité est cette fois attachée à l'apéro à l'italienne, concept à la mode et charmant. Pourquoi s'en priver?

Surtout que l'Un Po' Di Più prend le sujet au sérieux. La liste de bitters et de vermouth offerts est longue.

On est dans l'esprit Aperol Spritz, negroni, bellini et compagnie, mais on va bien plus loin, avec des amers peu connus mais complexes et surprenants. Essayez-les. Votre Campari préféré a toutes sortes de cousins qui méritent d'être rencontrés.

Au menu, l'offre aussi est allumée, encore courte pour le moment, mais sans fausse note.

Comme dans les autres établissements d'Éric Girard et de Dyan Solomon - qui ont confié leurs cuisines au chef Nicholas Giambattisto - on travaille avec des produits locaux, frais, en saison, le plus possible, ou encore des importations de qualité. En ce moment, c'est le temps de goûter aux tomates avec de la burrata, un classique ici pas du tout réinventé, juste impeccablement exécuté grâce à la fraîcheur des produits, des tomates ancestrales à la burrata, en passant par l'huile d'olive. On aime les rondelles d'oignons doux comme ajoutés sur le dessus pour donner au plat un peu plus de profondeur, et les feuilles de basilic géantes, soyeuses, légères.

Dans le genre classique, on propose aussi le prosciutto et melon, avec jambon cru importé et melon à point, mais c'est le pinzimonio qui a attiré mon attention lors de mes quelques visites. Qu'est-ce que ce plat italien? Des crudités, ultra fraîches - concombres libanais, radis, en direct de chez Birri - trempées dans une purée d'aubergines à l'ail et à l'huile d'olive, avec jus de citron, noix de Grenoble et un peu de piment poblano.