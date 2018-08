Cordova: pintxos et tapas à Saint-Henri

Comme en Catalogne

Jeffrey Finkelstein, le boulanger derrière ce cadeau du ciel, a passé du temps à Barcelone chez le grand pâtissier Oriol Balaguer. La friabilité insaisissable des flautas, ces petites baguettes qu'on utilise souvent pour ces tartines aux tomates - et pour les sandwichs au jamón -, il l'a identifiée, comprise, reproduite.

J'étais assise sur la terrasse, à Saint-Henri donc, à croquer dans mon pain, et ce fut un très beau moment proustien. J'étais en Catalogne.

Dans ma tête, images fortes et goûts en bouche de tous les voyages magiques que j'y ai faits circulaient en rafale comme un film en savorama...

Je me suis juré que j'y retournerais pour l'apéro, style 21 h, histoire de prolonger l'expérience ibérique. Vous savez comme leurs horaires sont décalés. Cette fois, le but serait de prendre un verre de vermouth ou de cava peut-être, ou de priorat, avec des anchois, des piments, de la ventrèche de thon en conserve. Là-bas, ils en font une religion. Ils s'en donnent en cadeau.

Le menu de tapas du Cordova accorde une grande place aux conserves que la maison revend aussi. Des produits de belle qualité de la marque Conservas de Cambados, préparés en Galice, à mi-chemin entre Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle, de l'autre côté de l'Espagne. Le menu embrasse aussi la tradition des pintxos du Pays basque, avec de petites brochettes minutieusement montées comme la «gilda», avec anchois, olive et piments guindillas - verts, tout petits, légèrement piquants - marinés.

Le menu offre aussi une vaste sélection de charcuteries, en commençant par du jambon serrano, donc salé et séché, et des saucissons, délicatement tranchés et joliment présentés. Pour les amateurs, il y a le fameux jambon «iberico bellota», le jambon ibérique considéré comme de qualité supérieure, laissé en liberté pour qu'il se nourrisse de glands et d'autres aliments sauvages. Je n'ai pas vu de pata negra au menu - considéré comme le maximum de la qualité sur la péninsule ibérique -, mais on est chez des connaisseurs. Le jambon est tranché très finement et moelleux. Et on propose du lomito, une autre version du jambon, provenant d'une zone assez persillée du cochon, sur le dos. Là encore, la viande est salée, séchée...

Sinon, il y a toutes sortes de saucissons comme le chorizo - au paprika fumé - et le salsichon. On mange le tout avec du pain, les fameuses flautas...