Il Miglio: l'Italie version cantine

Si j'avais pris uniquement ma salade, mes pâtes et mon dessert végétalien, je serais repartie repue, souriante et profondément enthousiaste d'Il Miglio, le comptoir de pâtes très abordable du Mile End ouvert l'année dernière par la bande de restaurateurs du Club Chasse et Pêche, du Serpent et compagnie.

Ce sont les autres plats que j'ai essayés pour en savoir un peu plus qui ont légèrement ralenti mes ardeurs.

Laissez-moi vous raconter.

D'abord, déclaration de fan: j'adore ce que proposent le restaurateur Hubert Marsolais et le chef Claude Pelletier et leur gang de cuisiniers, de sommeliers, leur pâtissière de génie dans leurs multiples établissements.

Le Club Chasse et Pêche et Le Serpent dans le Vieux-Montréal, Le Filet sur Mont-Royal, maintenant même la taverne Le Pélican de l'avenue Laurier. Toutes ces tables sont chouettes à leur façon. Peut-être pas parfaites - Le Filet, par exemple, est trop bruyant et l'éclairage difficile - , mais qui n'aime pas le soin apporté à l'aménagement, au service et à la cuisine, sous la houlette de Pelletier, ainsi que les cartes de vin sans clichés. La passion de Marsolais pour l'art contemporain - il a même organisé récemment une exposition éphémère avenue Laurier, là où il projette de construire un hôtel - est aussi un grand cadeau car elle signifie que ses lieux sont dotés d'oeuvres majestueuses. On aime le Pierre Dorion du Serpent, les pièces de Nicolas Baier au Club Chasse et Pêche, le Geneviève Cadieux au Filet. L'aménagement de tous les espaces est toujours recherché et n'est aucunement convenu. Chez Il Miglio, on a travaillé avec T-B-A pour créer un aménagement en noir et blanc minimaliste et raffiné, avec des pointes de graphisme pour les instructions fonctionnelles, un lieu évoquant vraiment une cafétéria née dans les rêves d'un architecte milanais des années 80 réincarné à Montréal en 2018.

Dommage que cette cantine italienne du boulevard Saint-Laurent, à peu près en face de ce qui fut jadis le Lux, n'est pas aussi géniale, dans l'assiette, que je l'aurais espéré. Peut-être mes attentes étaient-elles trop élevées?

C'est bon, mais c'est, justement, un peu trop une cantine. Même la meilleure des sauces à lasagne, par exemple, ne peut ressusciter un plat sans assez de définition, de tenue. Cuisson exagérée? Qualité des pâtes? Personne à table n'a été renversé. Même chose pour les boulettes de viande. On cherchait le moelleux, on cherchait le genre de pointe d'acidité qu'apporte le citron, un parfum d'herbe peut-être, quelque chose pour leur donner de la personnalité, quelque chose pour qu'il n'y ait pas que le simple appel d'un estomac affamé pour nous donner envie de plonger et replonger la fourchette dans l'assiette. On comprend qu'on veut rester abordable, mais encore.

Dommage que ces plats soient moyens, parce que le reste du repas, lui, était excellent, en commençant par la salade de tomates et concombres aux oignons rouges tout doux. Frais, croquants. «Trop simple», a dit celle qui mangeait avec moi et qui aurait espéré plus d'originalité quelque part. C'est vrai que c'était à la limite du trop pas compliqué - des crudités et de l'huile - , mais la douceur exquise des oignons rouges en fines, fines lamelles m'a charmée. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai mangé des oignons crus comme ça sans traumatiser mes papilles pour 48 heures. Mais les tomates aussi étaient parfaites, ne faisons pas de jaloux.