Colette Grand Café: un buzz au goût étrange

Je ne suis pas une fan du restaurant The Chase à Toronto, que j'ai toujours trouvé m'as-tu-vu, plutôt cher et pas particulièrement spécial côté cuisine. N'étant pas une buveuse de super Toscan, une mangeuse d'huile de truffe ou le genre de personne qui trouve ça normal de demander 100 $ pour un poulet grillé, même si c'est à partager, c'est une table que j'évite. Savoir que c'est cette équipe qui a repris le contrat de restauration de Holt Renfrew ne fait pas partie des nouvelles qui ont transformé mon début d'année 2018 en geyser de joie.

Mais j'aimais l'idée d'un changement.

Et je ne déteste pas ce qu'est resté le restaurant, avec son décor un peu laboratoire tellement il est immaculé et sa salade niçoise de romaine, tomates, tapenade croquante, garnie de gros morceaux de thon frais à peine saisis. J'ai aimé la vinaigrette de ma salade de kale noir, bien relevée à la moutarde, même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de canneberges et pas assez de noix pour rendre cette composition végétalienne un peu plus costaude. J'ai même apprécié ma boisson au gingembre et à la fraise, fraîche et juste assez relevée, tout comme la limonade au thé oolong.

Ai-je aimé le dessert? Le gâteau au chocolat, oui, parce qu'il est dense, étagé avec un beurre de cacao bien riche. Celui aux grains de pavot et au citron? (Je vous avais averti, on n'est pas dans l'imagination folle, ici.) Moins. La texture un peu sèche nécessitait trop de sa dense chantilly pour faire passer les bouchées. Et les fraises et les bleuets? Amusants à grignoter. Mais déposés çà et là pour la présentation, ça fait un peu année 90, non?

Donc tout ça, j'ai moins aimé.

Mais j'ai adoré ma tisane au gingembre de la maison Sloane Fine Tea Merchants. Et le café était aussi bien corsé, bien préparé.

Donc il y a toutes sortes de points sympathiques dans ce lieu d'arrêt pour magasineuses en moyens ou lécheurs de vitrines affamés.

Mais il y a quelque chose de vraiment irritant et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé ou comment j'ai été servie. C'est ce sentiment que des communicants ont essayé de me faire avaler un buzz qui n'a pas de raison d'être. Ça, je vous le dis, ça ne goûte pas terrible.