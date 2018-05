Sir Joseph: trouver l'équilibre

Salade de fenouil et chicorée rouge, avec fines lamelles d'oignons rouges marinés et olives vertes en rondelles, le tout déposé sur une onctueuse ricotta maison au citron et saupoudré de chapelure.

Menu inégal

Le menu est très court - un peu trop, peut-être -: trois entrées, quatre plats principaux et quelques en-cas, dont une planche de charcuteries qui semble populaire, à en juger par les tables voisines.

Les choix se font un peu par défaut; nous avions entendu parler du burger, gargantuesque, mais nous avons plutôt envie de légèreté. Nous optons donc pour une salade amère et un plat de truite. Notre convive, lui, choisit le potage et un plat de risotto végétarien. Des plats pas tout à fait printaniers, qui font peut-être écho à la grisaille tenace de cette fin du mois d'avril.

La salade de fenouil et chicorée rouge, avec fines lamelles d'oignons rouges marinés et olives vertes en rondelles, le tout déposé sur une onctueuse ricotta maison au citron et saupoudrée de chapelure, est le plat le plus réussi de la soirée.

Le mélange, surprenant, voire incongru, de ces aliments s'avère heureux: d'un côté, l'amertume du fenouil et de la chicorée, de l'autre, le côté vinaigré des oignons et des olives, le tout adouci par la ricotta. Le jeu des textures est amusant. On aurait bien pris une touche d'acidité ou de piquant de plus, pour relever le tout, mais ça reste une belle idée.

Nul doute, le chef tente de mettre de l'avant sa créativité dans sa sélection de plats et ses amalgames d'ingrédients, ce qu'on salue, mais côté exécution, on aimerait des plats plus équilibrés, mieux maîtrisés et à la présentation visuelle davantage raffinée.

Ainsi, le potage de topinambour, servi brûlant, présente une texture un peu trop épaisse. En bouche, ce n'est pas mauvais, avec les graines de citrouille rôties et les tuiles de parmesan qui ajoutent du croquant, mais, au bout du compte, le plat est trop salé et il manque de finesse.

Les plats principaux nous laissent mi-figue, mi-raisin. La truite du Québec confite est cuite à point, mais pas très goûteuse, ce qui est compensé par le bouillon dashi bien relevé et des armillaires de miel marinés, de petits champignons dodus dont on aurait pris un pot entier tellement ils étaient délicieux. Mais les nouilles de sarrasin qui accompagnent le tout ne sont pas assaisonnées, et contribuent à rendre le plat un peu fade, au bout du compte. Quant aux fines lamelles craquantes de radis melon d'eau, elles semblent déposées là pour faire joli seulement, sans vraiment s'intégrer au plat.

Le risotto à la courge musquée et au fromage Oka est décevant. C'est une enfilade de «trop»: texture trop liquide, trop de fromage Oka, trop d'huile de pépins de courge torréfiés. Visuellement, ce n'est pas joli, trop huileux. Mieux dosé, ce plat pourrait pourtant être intéressant.

Au dessert, une agréable surprise sous la forme d'un mariage orange et chocolat bien décliné nous attend: les brownies au chocolat présentent un petit goût frais d'orange, le tout accentué par une crème à l'orange et accompagné d'une mousse au chocolat bien onctueuse et de meringue. Une assiette assez copieuse pour deux, bien présentée, qui conclut notre repas sur une bonne note.

Au bout du compte, il y a du travail et de la réflexion à faire en cuisine afin d'arriver à proposer des assiettes plus équilibrées et travaillées, qui s'arrimeront à la qualité du service et de la carte à boire. L'ajout de quelques propositions plus simples et de saison au menu pourrait être une avenue à explorer. Avec des ajustements et une certaine constance, l'endroit pourrait même réussir à s'imposer parmi les bonnes tables du coin. On le souhaite.