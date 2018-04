Jérôme Ferrer voit grand

Le trio d'amis compte repartir «à zéro» avec son nouveau projet d'envergure qui s'implantera près du restaurant Europea, dans le projet immobilier Rocca Bella, angle René-Lévesque et de la Montagne.

L'endroit - dont l'espace sera conçu et réalisé par la firme Provencher-Roy - proposera «tout un univers, une expérience, quelque chose de très nouveau à Montréal», assure le chef.

Ce dernier évoque à la fois un «espace lounge-bar-salon de thé» ouvert toute la journée et qui servira cocktails et produits «bruts» de saison sublimés et un restaurant sur deux étages, axé sur l'expérience gustative et sensorielle et dont l'environnement «flyé» ne ressemblera pas du tout à celui d'un resto traditionnel.

«J'aime scénographier, mettre en scène la cuisine comme une histoire, à travers un menu dégustation. Les gens vont être pris en charge du début à la fin.»

Ce n'est pas tout: l'ambitieux projet comprendra deux cuisines. L'une sera à la fine pointe de la technologie, et l'autre sera installée dans l'ancien Jerry, au rez-de-chaussée, afin de mettre la cuisine «aux premières loges» puisqu'on pourra y observer la brigade à l'oeuvre.

Un projet plus qu'intrigant, à découvrir à la fin de 2018.

