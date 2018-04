Mon Lapin fait le printemps

D'emblée, on reconnaît le parti pris pour les espaces étroits, décorés de tableaux et de bibelots comme s'ils étaient habités depuis toujours. Puis, ce sont des visages familiers qui nous reçoivent : Marc-Antoine Gélinas au poste de maître d'hôtel, Vanya Filipovic (copropriétaire) et Alex Landry au service du vin, Marc-Olivier Frappier (copropriétaire) et Stéphanie Cardinal en cuisine, avec le bel ajout de Jessica Noël comme chef de cuisine.

Une partie de l'équipe partage son temps entre Mon Lapin et Le Vin Papillon. Il y a, par ailleurs, une très forte parenté entre le nouveau bar à vin de la Petite Italie et celui, ouvert depuis cinq ans, dans la Petite-Bourgogne : beaux pinards et spiritueux d'auteur, cuisine d'une raisonnable décadence, qui se renouvelle presque quotidiennement. Un exemple parlant ? La superbe salade rose, composée de laitues rouges amères, de baies de sureau marinées et... d'une généreuse portion de copeaux de foie gras vieilli. Est-ce le prochain classique, après le chou-fleur à la rôtissoire du Vin Papillon et le fameux « spaghetti au homard » du Joe Beef, que Marc-Olivier pense avoir servi au moins 25 000 fois ?

Ouvert depuis trois semaines, Mon Lapin est plein comme un oeuf tous les soirs (du mardi au samedi). Premier arrivé, premier servi. Arrivez tôt, puis armez-vous de patience... et d'un verre de bulles !

150, rue Saint-Zotique Est

> Visitez le site de Mon Lapin