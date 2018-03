Le retour du Petit Italien

À voir la foule d'amis et d'habitués rassemblés lors de l'ouverture du Petit Italien, il y a deux semaines, pas de doute: les résidants d'Outremont étaient heureux de retrouver le restaurant.

L'établissement, qui avait laissé sa place en 2016 au Pinokio puis à Il Bernardino, est de retour dans sa version originale (dont le décor, créé par Zébulon Perron en 1999, est caractérisé par des dizaines de pots de sauce tomate au mur), grâce à un quatuor qui espère redonner à l'endroit son élan d'autrefois.

Le chef Pablo Rojas (Provisions 1268), qui a autrefois travaillé dans les cuisines du Petit Italien, s'est bien entouré: en plus de Christian Bisson (ancien sommelier du Mercuri, il signe la belle carte des vins, qui comprend plusieurs importations privées) et d'Evan Gubersky (Provision 1268), il est allé rechercher Alain Starosta (Comptoir 21), fondateur du Petit Italien et du Café Souvenir d'à côté.

«C'était un de mes endroits favoris à Montréal, un petit restaurant de quartier pour les familles, qui ne coûte pas une fortune. Ça manque à Outremont. Le Petit Italien va revenir à ce qu'il était: de la bonne bouffe très simple, des pâtes, évidemment, mais à ma façon!», annonce le chef Rojas, qui compte bien utiliser les produits de sa Boucherie Provision 1142.

1265, rue Bernard Ouest, Montréal

www.facebook.com/RestaurantLePetitItalien