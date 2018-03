Ibérica: voyage express à Barcelone

Le menu, long, peut donner le tournis. Que choisir entre les charcuteries, les conserves espagnoles, les différents «pan», les huîtres, les tapas, les paellas, les «ensaladas» et les différentes grillades? Une visite ne suffit pas à en faire le tour.

Aiguillés par le serveur et ses choix bien avisés, nous jetons notre dévolu, pour le premier service, sur les croquettes et tapas. Nous ne sommes pas déçus; nos quatre croquettes assorties (morue, homard et crevette, poulet, jambon), encore brûlantes (il aurait fallu attendre quelques instants avant de les servir... ou de les manger!), sont croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur et toutes fort délicieuses.

À la conquête des classiques

Nos tapas sont tout aussi satisfaisantes. La star est le plat de calmars «a la plancha», simplement saisis au beurre et au citron, puis joliment déposés sur un trait d'encre de seiche. Ils sont encore fermes sous la dent et les petits tentacules, croquants et dodus; un plat tout simple qui rend hommage au produit. La caille aux oignons confits avec réduction de xérès, rôtie sur son coffre puis découpée en quatre morceaux (poitrines et cuisses), est bien laquée et tendre sous les doigts. Le goût fumé et légèrement piquant rehausse la viande de belle façon.

Tandis que nous dégustons avec bonheur notre vin blanc O Rosal (Albarino 2016), choix judicieux de notre serveur, tout en minéralité, voici qu'arrive dans sa poêle notre paella. Superbe autant pour les yeux que pour les palais, notre paella aux fruits de mer (en raison d'une intolérance aux coquillages, la cuisine a accepté de servir à part, à notre invité, un plat de palourdes et moules, une belle attention) est riche et relevée, avec son riz encore légèrement résistant sous la dent, ses rondelles croustillantes de chorizo fumé, ses crevettes tendres et son poulet juteux. Difficile de faire mieux.

Il fallait évidemment essayer un plat cuit dans ce fameux four Josper. Le choix tout indiqué est cet intrigant porc ibérique de Bellota, race autochtone élevée en liberté et qui se nourrit notamment de «bellotas» (glands de chêne), que l'Ibérica est le seul à proposer à Montréal. Nous y allons pour la bavette, servie avec broccolinis, carottes et une purée de pommes de terre lisse et crémeuse à faire rêver. La pièce de viande, mince et bien saisie, est franchement délicieuse avec son goût fumé et son trait de sauce chimichurri qui relève le tout. À essayer même si le porc n'est pas votre viande de prédilection.

Ceux qui ont un penchant pour le sucre seront servis chez Ibérica. Ne vous éloignez pas des classiques: les churros, mignons avec leurs sauces (dulce de leche et chocolat, un peu trop dense) servies dans des boîtes à conserve, rappelleront Barcelone à ceux qui y sont déjà allés, alors que la crème brûlée catalane offre une version rafraîchissante de la traditionnelle recette avec un appareil très aérien et sa couche de sucre blanc à la cannelle caramélisée sur le dessus.

En somme, ces classiques de la cuisine ibérique sont parfaitement exécutés et l'utilisation d'ingrédients de premier choix élève ses plats simples et traditionnels pour en faire une cuisine gastronomique de qualité. Chapeau. Cela dit, soyez avisé: une visite ici n'est pas donnée et la facture monte vite. On réserve donc l'Ibérica pour une grande occasion ou pour venir prendre l'apéro en dégustant quelques petits plats.