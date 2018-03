Un peu de Tulum au Makro Pêcheries

Il disait vouloir complètement repenser l'espace : c'est chose faite, car l'endroit est méconnaissable, avec son bar circulaire au centre, ses murs et plafonds en stucco, ses banquettes sinueuses, ses cactus et dizaines de chandelles, le tout agrémenté d'un grand aquarium qui sépare la salle de la cuisine et de grandes fenêtres qui s'ouvriront sur la rue l'été venu.

Inspiré par Tulum tant pour l'espace que le menu, le Makro Pêcheries offre une cuisine de bord de mer où les plats de poisson « à la taille » grillés sont à l'honneur, ainsi que plusieurs produits de la mer en multiples déclinaisons. Le chef S'Arto Chartier-Otis (Hvor, Soubois, Balnéa Spa) propose une cuisine conviviale s'amusant avec des spécialités mexicaines - jicama en salade, yucca frit, aguachile de pétoncles -, le tout, sans forcer la note. « On est à Montréal, nos inspirations sont diverses, je ne vais donc pas me limiter au Mexique », explique le jeune chef. Pour accompagner le tout, une belle carte des vins d'importation privée misant sur les blancs et rouges légers, avec un penchant pour les vins nature et en biodynamie, choisis par le sommelier Eduardo Bayo.

L'endroit, qui a officiellement ouvert jeudi, risque de faire sensation, d'autant plus qu'il s'agrémente d'un bar lounge au sous-sol, le King Crab, auquel les clients du Grinder et du Makro auront accès en priorité. L'endroit refuse l'étiquette parfois galvaudée de « bar à cocktails » et se veut d'abord un endroit agréable pour finir la soirée, explique M. Corriveau, avec une sélection d'alcools de qualité - dont une belle sélection de tequila - ainsi que des pizzas cuites au four à bois, servies à la pointe.

1726, rue Notre-Dame Ouest, Montréal