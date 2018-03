Heirloom: chouette pizza dans Hochelaga

Pour un bon repas copieux, donc, on commence avec les entrées d'usage. Des calmars frits qui arrivent à table bien chauds et croustillants mais encore bien souples sous leur friture, comme promis par la serveuse. On les trempe dans un peu de mayonnaise épicée. Rien de léger. Mais souriant.

La burrata? On sert la moitié de la motte traditionnelle de cette mozzarella farcie à la crème avec une anchoïade et des tomates légèrement confites au four. On sort donc ici un peu des sentiers battus et ça marche. Et on éponge le fond de l'assiette avec de la focaccia maison.

Mon entrée préférée? Les arancini, ces boulettes de riz bien croustillantes à l'extérieur et totalement moelleuses et saturées de fromage fondu à l'intérieur. Bravo.

Le principal bémol du repas est l'assiette de spaghetti, avec crème, jaune d'oeuf et bacon. La présentation de cette confection d'esprit carbonara est magnifique, puisqu'on laisse le jaune d'oeuf cru sur le dessus des pâtes, une image éminemment «instagramable». Cela dit, lorsqu'on goûte au plat, on réalise que le bacon est fade et empêche le plat d'avoir de la profondeur. On cherche le sel et le goût fumé, notamment. On a juste envie d'ajouter des tonnes de poivre, de parmesan.

En revanche, les pizzas plaisent à tout le monde. La mienne est particulièrement sympathique: on combine prosciutto et roquette, sur une sauce tomate, tout en ajoutant un petit punch sous forme de ricotta citronnée. Et toutes ces saveurs se complètent fort bien. D'autres à table ont pris la pizza Roi d'Ontario, une créature costaude sur fond tomaté où on combine toutes sortes de charcuteries - saucisse, sopressata, prosciutto, salami... sous une couche de mozzarella - ou celle aux champignons, une pizza blanche cette fois, avec portobello, champignons de Paris, pleurotes, bacon et pecorino. Dans les deux cas, le rendu est très honnête: de la bonne pâte croustillante, mais douce aussi, jamais dure ou sèche, des garnitures de qualité.

Au dessert, le menu devient un peu plus imprévu et propose des milk shakes aux brownies et au dulce de leche. Est-ce grandiose? Non. Et la pizza à la crème au chocolat maison ne réinvente pas le genre non plus. On pourrait travailler le tout un peu plus. On finit par prendre le churro qui accompagne le milk shake pour le tremper dans la sauce chocolatée et légèrement pralinée - pas assez pour qu'on le remarque vraiment - de la pizza... C'est chouette. Mais un peu dépareillé.

À travailler, donc, pour compléter une expérience sans surprise, mais honnête et franchement fort agréable.