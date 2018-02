Tous à la taverne !

Iris Gagnon-Paradis

Connus pour leurs restaurants gastronomiques qui ont su se hisser parmi les valeurs sûres de la métropole (Le Club Chasse et Pêche, Le Filet, Le Serpent), Hubert Marsolais et Claude Pelletier ont diversifié leurs activités l'été dernier avec l'ouverture du comptoir à pâtes fraîches Il Miglio. Les voilà qui poursuivent dans cette veine d'établissements sans prétention - mais qui portent toujours le même sceau de qualité - avec la Taverne du Pélican, projet auquel se joignent Benjamin Langlois et Hugo Casavant, où l'on peut boire à peu de frais et manger sur le pouce de bons petits plats cuisinés à l'Il Miglio (rillettes de saumon, ceviche de moule, lasagne, etc.).