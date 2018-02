Comptoir Rhubarbe: Rhubarbe version salée

- Un oignon farci. Encore un plat végé qui devrait être présenté haut et fort dans le concours du meilleur plat végétarien qui n'essaie pas d'être un plat carnivore. Cette fois, on prend un oignon juste assez cuit et adouci pour ne pas qu'il nous roule dans la bouche pendant 72 heures, on le coupe et on le farcit avec du fromage feta, un peu acide, bien salé, et des brocolis encore tendrement croquants. Puis, on dépose le tout sur des petits morceaux du crucifère, des pousses de roquette, mais aussi des pistaches et des graines de tournesol. Il y a aussi du parmesan cuit croquant par-dessus tout cela, et un bouillon de légumes au fond du plat qu'on finit à la cuillère. Rendue là, je n'avais plus faim, ravie de toute cette fraîcheur réconfortante, mais il y avait une autre assiette à partager:

- La morue au four sur risotto d'orge... Cette fois, c'est du radis mauve en dés miniatures qui apporte quelques notes croquantes et vitaminées sur l'orge qui résiste comme on l'espère sous la dent. Le poisson est cuit, mais pas trop et, là encore, un peu de parmesan cuit et croquant apporte sel et umami.

D'un bout à l'autre, les saveurs sont délicates. On n'est pas dans un univers explosif à l'ail ou au gingembre ou au chili.

Les parfums sont fins. Il faut un peu s'arrêter en pause méditative pour apprécier chaque bouchée.

Une fois ce festival salé terminé arrive le moment du dessert. En temps normal, on n'en aurait pas pris. Plus faim. Mais si on veut parler d'un restaurant, il faut essayer le sucré. Surtout si le chef, Julien Joré, est le conjoint de la pâtissière Stéphanie Labelle de Rhubarbe, maintenant avenue Laurier Est, et dont le Comptoir occupe l'ancien espace, rue de Lanaudière.

C'est donc à ce moment-là qu'arrive la tarte, préparée par Mme Labelle exclusivement pour le Comptoir, et aussi un pavlova aux agrumes adroitement déconstruit et particulièrement élégant, où la combinaison de textures si particulière à cette pâtisserie est habilement respectée: des mini-meringues coiffées de crème au chocolat blanc, de la poudre de fraise séchée, du sorbet à la fraise, de parfaites tranches d'oranges sanguines... C'était non seulement impeccable pour la photo Instagram de rigueur, mais tout aussi frais et délicieux.

Comme c'était le midi, on a accompagné le tout d'eau pétillante et d'une tasse d'Earl Grey de Camellia Sinensis. Mais la carte était tentante: toutes sortes de petits crus amusants, naturels, que l'on peut acheter en partant ou boire sur place, au verre si l'on en a envie.

Le week-end, la maison propose des brunchs. C'est certain que je vais y retourner pour essayer ça.