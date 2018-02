Cicchetti: Venise-en-Mile-Ex

Élyse Leclerc est allée à Venise deux fois et elle est tombée amoureuse de l'aperitivo à l'italienne. La Sérénissime est parsemée de ces petits bacari où l'on peut siroter un verre de prosecco en grignotant des bouchées et des canapés (cicchetti), puis des sandwichs «pas de croûte» (tramezzini) garnis de manière bien gourmande.

C'est ce que la céramiste de Jarre, devenue tenancière de bar, et ses partenaires Gabriel Lavallée et Mathieu Delisle avaient envie d'offrir à la faune du Mile-Ex avec l'ouverture du Cicchetti.

Mais pour cette même faune très pointue et sélective, il faudra ajouter plus de vins naturels et des bières de microbrasseries à la carte pour l'instant un peu conventionnelle.

Les cocktails - negroni, spritz, bellini - bénéficieraient également d'une exécution plus rigoureuse. Cela dit, on aime beaucoup le local, la gentillesse des hôtes et le dynamisme que cette nouvelle adresse, voisine du Dispatch, du Manitoba et du barbier Emporium, apporte au quartier.

6703, avenue du Parc, Montréal

www.facebook.com/cicchetti.mtl