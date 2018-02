Saint-Valentin: goûter la romance

Agrandir

Nous sommes tombés sous le charme de la cuisine exotique, hautement créative et tout en délicatesse du Fieldstone. Pour le soir de la Saint-Valentin, le chef Chanti Yen propose un menu dégustation huit services à 69 $ (verre de bulles inclus) avec des créations comme des huîtres avec algues et pin, du canard au poivre de Sichuan et café ou une crème anglaise au maïs bleu avec fraises à la téquila. Quelques-uns de ces plats seront aussi intégrés au menu du week-end prochain.

Photo tirée de la page Facebook du Fieldstone