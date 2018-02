Île flottante: cuisine insulaire

Ainsi, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire «Bonjour», nous avions choisi et reçu nos verres de vin blanc ainsi qu'une corbeille de pain encore chaud de la Boulangerie Guillaume, et passé notre commande pour le repas. Comme nous avions déjà consommé l'apéro ailleurs, heure tardive oblige, nous avons écarté une carte des cocktails aux alliages intrigants (Old fashioned kumquat amaro, Spicy amaretto sour).

Notre amuse-bouche arrive prestement, et déjà, le ton est donné, cette soirée sera sous le signe de la découverte et des rencontres de saveurs et de textures. Notre petit gâteau aux carottes, moelleux et encore chaud, est déposé sur une purée de carottes rôties et surmonté d'une glace à la crème fraîche, puis d'un petit rouleau de fromage de chèvre enrobé de cendres de poireau. C'est léger, délicat et délicieux, bien balancé, et le contraste chaud-froid s'avère agréable. Une belle idée.

Suit l'entrée, la star de notre soirée. Les légumes volent la vedette dans ce plat charnu et réconfortant de champignons King Oyster (pleurotes du panicaut) dodus, poêlés à la perfection. Présentés en tranches épaisses avec les marques du gril, ils sont accompagnés d'une goûteuse farce aux champignons, d'une purée de topinambour et d'une réduction de légumes au vin rouge. C'est déjà très bien, mais l'ajout d'une gelée canneberges et orange, sucrée et acidulée, vient élever ce plat au-dessus de la mêlée, en contrebalançant de belle façon le reste de l'assiette. Merveilleux.

Le talent du chef avec les légumes n'est déjà plus à prouver et on apprécie, dans le plat principal, l'apparition en deux façons, entier et en purée, du salsifis, légume racine souvent négligé, mais fort intéressant avec son goût qui rappelle l'artichaut, accompagné d'oignons perlés et d'une gelée aux figues.

De beaux compagnons pour la protéine animale de la soirée, le magret de canard, servi avec son jus de cuisson. Si les saveurs se marient bien, l'assiette, plus rustique, n'est toutefois pas notre préférée de la soirée, d'autant moins que le canard se révèle légèrement coriace.

Finale en feu d'artifice

Les desserts sont souvent le parent pauvre au restaurant, mais c'est loin d'être le cas ici. La dernière note de notre menu dégustation nous remplit de joie, les assiettes sont superbes, les saveurs explosent en bouche et l'exécution est sans reproche.

Le dessert du moment, tout en fraîcheur acidulée et en couleurs ensoleillées, est un financier à l'orange avec son sorbet et coulis aux agrumes, un rafraîchissant coulis de baies d'argousier orange vif, des suprêmes de pamplemousses et de petites étoiles de meringue. De quoi faire oublier l'hiver qui sévit dehors.

L'île flottante est le dessert favori du chef, on n'allait donc pas manquer notre chance d'y goûter. L'île du jour est déclinée façon «banana split» avec une glace à la banane qui surmonte cette jolie pièce montée où s'harmonisent la crème anglaise, les «îles» de blancs d'oeufs, la croquante meringue et le caramel. Un vrai délice qu'on ne partage avec notre compagnon qu'après maintes supplications!