Ibérica: Barcelone, l'inspirante

Il est bien beau, l'écrin de ce nouvel Ibérica, campé au coeur de l'effervescente rue Peel. Portant la signature de Zébulon Perron et inspiré par la vie barcelonaise, le décor se démarque avec ses superbes lustres et ses matériaux nobles.

C'est le chef Marino Tavares qui mène les cuisines. Connu pour son rôle de chef exécutif chez Ferreira Café pendant 15 ans - une séparation houleuse qui s'est rendue devant les tribunaux - , l'homme d'origine portugaise a depuis multiplié les postes, sans vraiment se poser, au MTK, au feu Doca puis, dernièrement, au Tapas24. S'il parle avec enthousiasme du menu - qui reste dans les classiques de la cuisine ibérique avec ses tapas, conserves, paellas, ensaladas, fromages et charcuteries - , ses yeux s'allument lorsqu'il est question du bijou de l'endroit, le Josper : un four à bois importé de Barcelone - seulement le deuxième dans la métropole (après celui de l'Ikanos) - qui lui permet de réaliser de délicieuses grillades de viandes, poissons et légumes sur charbon, pour un goût unique.

1450, rue Peel

www.facebook.com/Restaurant-Ib%C3%A9rica-1879660892315015