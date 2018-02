Taboo Cuisine Rebelle, de L'Assomption à Montréal

Ouvert en 2013, Taboo Cuisine Rebelle connaît un franc succès à L'Assomption. À tel point que la fratrie derrière le projet - Benjamin, Marc-André et Laurence Gaudreau-Pépin - a décidé d'ouvrir un deuxième établissement dans l'île, en plein coeur du centre-ville, dans un local aux accents industriels.

«Nous avions plusieurs clients et visiteurs de notre site web qui venaient de Montréal, donc on a vu une occasion», détaille Laurence.

À contre-courant d'une certaine tendance au minimalisme et aux courts menus du moment, le Taboo se dit «rebelle» avec sa carte dont les vedettes sont les 45 sortes de miniburgers (ceux où les beignes remplacent les pains sont particulièrement décadents) et les 180 combinaisons de tartares - qu'on fait en multipliant les protéines, les styles d'assaisonnement et les formats.

Et ce, sans compter la longue liste de poutines, salades et cocktails, servis dans des pots Mason. Montréal craquera-t-il pour le concept? Une histoire à suivre!

2025, rue Drummond

www.restaurant-taboo.com