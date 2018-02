Poutine Week: la poutine à toutes les sauces

La Gaspésienne

Depuis plus de 30 ans, le bistro-bar Brise-Bise de Gaspé remplit la panse de ses clients avec un menu qui met en vedette les produits du terroir gaspésien, dont sa poutine aux crevettes, devenue avec le temps l'emblème de l'endroit.

«Le but était de mettre en valeur la crevette. Dans une coquille St-Jacques, on retrouve des crevettes, des pétoncles, des pommes de terre et une sauce blanche, et ces goûts fonctionnent très bien ensemble.»

«Je n'étais pas encore là au moment de la création de cette poutine, mais d'après moi, l'idée a été inspirée de ce concept [la coquille St-Jacques]», croit Simon Poirier, propriétaire de Brise-Bise.

La recette de la fameuse poutine aux crevettes va comme suit: sur les frites et le fromage en grains se déposent des crevettes fraîches, qui sont ensuite recouvertes d'une sauce crémeuse blanche à base de fumet de poisson. «Tout est dans la sauce! Et la recette semble plaire à tout le monde puisque je vois autant des personnes plus âgées venir manger leur poutine l'après-midi que des jeunes après le ski», ajoute Simon Poirier.

La poutine aux crevettes de chez Brise-Bise: 9 $ (demie), 16 $ (régulière).