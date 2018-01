Sophie, Jérémy et leur super Bistro Rosie

Aujourd'hui, j'aimerais dire, par exemple, à quel point la vague française de la dernière décennie a amené ici des connaissances formidables dans tous les secteurs. En finances, en journalisme, en médecine, en techno, en enseignement, en génie, en droit, en tout! Et aussi, bien évidemment, en cuisine.

Cela n'est pas un nouveau phénomène. On sait tous que les Français venus s'installer au Québec ont créé, façonné, développé, fait avancer la gastronomie depuis toujours. Mais ça continue. La liste est trop longue, bien entendu, pour qu'on les nomme tous, mais parmi eux, il y a Jérémy Daniel-Six, copropriétaire du bistro Rosie avec sa conjointe, Sophie Duchastel de Montrouge.

Daniel-Six, vous le connaissez peut-être déjà. Il était derrière le comptoir au micro-resto La Famille, ensuite en cuisine chez Ma'tine, dont la fermeture avait laissé tout le monde un peu orphelin. Jérémy, c'est celui qui a toujours une tuque ou un foulard pour contenir des cheveux qu'on ne voit jamais, mais qu'on s'imagine volumineux.

Jérémy, c'est un gars qui a travaillé, quand il était encore en France, au Chateaubriand d'Inaki Aizpitarte, restaurant parisien mythique de la cuisine française actuelle. Et ce n'est pas un truc qu'il a mis dans son CV après y avoir passé deux semaines et quart comme d'autres le font souvent. On le sait parce qu'Aizpitarte lui rend visite quand il vient ici. Et aussi parce que sa cuisine nous le rappelle à chaque bouchée. Dans cet établissement de Rosemont, de la rue Bélanger, où de toute évidence on n'a pas investi des millions dans la déco, où le marketing passe uniquement par la gentillesse de l'accueil et la qualité de l'assiette et des crus, on mange supérieurement bien.

C'est créatif, c'est professionnel, c'est ancré dans les saisons. On y rend hommage aux producteurs sans se cacher derrière eux. On met leurs produits en valeur avec savoir-faire. On va à la recherche de saveurs exotiques quand il le faut, parce qu'on ne vit pas en autarcie. Et l'équilibre de toutes ces forces en présence est impeccable. Sans parler de la carte des vins, surtout naturels, surtout artisanaux, choisis par Sophie pour encadrer et propulser tout ça.