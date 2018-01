La cuisine au féminin

Une des mauvaises excuses que l'on entend souvent, quand on demande pourquoi les noms de femmes chefs ou restauratrices se retrouvent si peu dans les palmarès, conférences et autres groupes sélects de gens désignés ici et là comme représentant le meilleur de la gastronomie, est qu'elles sont peu nombreuses.

Pourtant, pourtant...

Pourtant, elles sont partout. Ont-elles les mêmes rôles que les hommes? Pas toujours. Prennent-elles leur place de la même façon? Pas nécessairement... Doit-on faire un effort pour les trouver? C'est la moindre des choses. Je pourrais longuement vous parler autant de Vanya Filipovic (sommelière du groupe Joe Beef et copropriétaire de Vin Papillon) que d'Emily Homsy (longtemps chef de cuisine au Pied de cochon), de Gabrielle Hiller (longtemps pâtissière à la Cabane à sucre Au Pied de cochon), de Vanessa Laberge de Foxy, de Stéphanie Labelle de Rhubarbe ou de Christine Lamarche (cofondatrice et copropriétaire et maître d'hôtel du Toqué !).

Et que serait la scène gastronomique montréalaise sans Dyan Solomon (Foxy et Olive + Gourmando), Emma Cardelli (Nora Gray), dont il est question dans le dossier qui ouvre cette section? On peut aussi penser à Cheryl Johnson (Plaza) et Masami Waki (pâtissière du Club Chasse et pêche, Le Filet, Le Serpent et compagnie)...

On pourrait continuer ainsi longtemps. Désolée pour celles que j'oublie. Il y en a des dizaines et des dizaines.

Voici donc quelques établissements de tous les styles que je recommande chaudement, où les femmes, toutes sortes de femmes, jouent un rôle crucial.

Graziella

Je l'ai dit souvent et ça me fait plaisir de le répéter: c'est le meilleur restaurant italien en ville. Élégant sans être le moindrement pincé, actuel, cet établissement installé dans le Vieux-Montréal propose une cuisine précise et savoureuse tout en retenue.

On y retourne pour l'osso buco, les raviolis de canard confit à la ricotta de brebis et au basilic ou encore pour les cannolis à l'orange, pistaches et crème anglaise, les meilleurs que j'aie goûtés de ce côté-ci de l'Atlantique.

On aime les plafonds vertigineux du bâtiment ancien, les oeuvres sur les murs, la lumière qui traverse les lieux d'est en ouest, la carte des vins comprenant plusieurs crus bios, et la discrétion de Graziella Battista.

Un grand palais.

116, rue McGill, Vieux-Montréal

restaurantgraziella.ca